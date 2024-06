Quais os feriados estaduais do Ceará em 2024? Veja lista completa de folgas

Em 2024, não haverá mais feriados estaduais no Ceará. Os únicos dois — Dia de São José e Data Magna — foram em março, nos dias 19 e 25, respectivamente. No entanto, daqui para o fim do ano, ainda há folgas nacionais, facultativas e específicas para quem mora na Capital, Fortaleza.

Conforme o calendário, os próximos feriados no Estado serão a partir de 15 de agosto, uma quinta-feira, data que celebra Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. Depois desse, será a vez do feriado nacional de 7 de setembro, pela Independência do Brasil. No entanto, neste ano, a data cairá em um sábado, o que não deve beneficiar aqueles que normalmente folgam aos fins de semana.

"Feriadão" mesmo, ao pé da letra, chegará antes para os servidores públicos, com o Dia do Servidor Público previsto para uma segunda-feira, em 28 de outubro. A população em geral só terá outro feriado prolongado em novembro, na celebração da Proclamação da República, no dia 15, uma sexta-feira.

Veja a lista de feriados nacionais, facultativos e em Fortaleza em 2024

FERIADOS NACIONAIS

7 de setembro : Independência do Brasil (sábado);

: Independência do Brasil (sábado); 12 de outubro : Nossa Senhora Aparecida (sábado);

: Nossa Senhora Aparecida (sábado); 2 de novembro : Finados (sábado);

: Finados (sábado); 15 de novembro : Proclamação da República (sexta-feira);

: Proclamação da República (sexta-feira); 25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

PONTOS FACULTATIVOS

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

FERIADOS EM FORTALEZA