São João de Maracanaú: metrô terá funcionamento especial nas madrugadas de sábado e domingo de junho

Durante o mês de junho, o Metrofor vai ampliar os horários de funcionamento aos finais de semana para atender ao público que vai prestigiar o São João de Maracanaú. Haverá circulação do metrô entre as estações Parangaba e Carlito Benevides, contemplando a estação Virgílio Távora, a poucos metros do local do evento.

O esquema especial de funcionamento vai contemplar as madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo, a partir deste sábado (1º), até o dia 23. Estarão em funcionamento as seguintes estações:

Parangaba

Vila Pery

Manoel Sátiro

Mondubim

Esperança

Aracapé

Alto Alegre

Raquel de Queiroz

Virgílio Távora

Maracanaú

Jereissati

Carlito Benevides

Segundo o Metrofor, não haverá alterações no funcionamento regular da Linha Sul, que permanece com todos os dias e horários da programação diária do metrô mantidos.

As bilheterias estarão abertas nas 12 estações em funcionamento, e não haverá alteração nos valores cobrados. A orientação é para que os passageiros carreguem os cartões com antecedência. A empresa alerta ainda que é vedado o uso de caixas de som ou qualquer tipo de auto-falante dentro dos trens e estações.

FUNCIONAMENTO ESPECIAL DO METROFOR

Datas

1º, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de junho

Horários

Viagens saindo simultaneamente das estações Parangaba e Carlito Benevides nos seguintes horários:

0h

00h30

01:00

1h30

2h

2h30

3h

3h30

4h00

4h30

Retorno para Parangaba

Partidas na Estação Virgílio Távora nos seguintes horários:

0h05

0:35

1h05

1h35

2h05

2h35

3h05

3h35

4h05

4h35

Retorno para Pacatuba

Partidas na Estação Virgílio Távora nos seguintes horários: