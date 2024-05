São João de Maracanaú começa nesta sexta-feira (31); confira atrações e onde assistir

O São João de Maracanaú 2024 inicia nesta sexta-feira (31) e contará com 24 dias de programação. Nomes nacionais da música vão se apresentar no palco da festa. Com 19 anos de existência, o evento irá ganhar um espaço próprio neste ano.

A programação junina segue até o dia 23 de junho, sempre a partir das 18 horas, em espaço com 80 mil m² no Distrito Industrial. O Sistema Verdes Mares (SVM) irá realizar a transmissão e cobertura das apresentações culturais e musicais na FM 93, TV Verdes Mares, TV Diário, Verdinha e Diário do Nordeste.

Legenda: Em 2023, o São João de Maracanaú somou 2 milhões de espectadores em 40 dias de programação Foto: Divulgação/Prefeitura de Maracanaú

Conforme a prefeitura de Maranacanaú, o evento deve gerar cerca de 4 mil empregos temporários, diretos e indiretos.

Na nova edição dos festejos juninos, o público poderá conferir uma cidade cenográfica voltada às Olimpíadas de 2024. Artistas nacionais, com ênfase no forró, estão na programação. Alok, Wesley Safadão, Xand Avião, Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon, Murilo Huff, Nattan, Zé Cantor, Menos é Mais, José Augusto e Roberta Miranda — nomes em altas nos aplicativos de streaming — são destaques da programação.

Veja datas das grandes atrações:

31/5

Taty Girl

Mari Fernandez

Seu Desejo

Rogerinho

01/6

Wesley Safadão

Eric Land

Matheus Fernandes

Ramon & Randinho

Nonato Lima

07/6

Tarcísio Acordeon

Henry Freitas

Manu Batidão

Lázaro Gama

08/6

Xand Avião

Murilo Huff

Waldonys

Jonas Esticado

WAWA

14/6

Nattan

Zé Cantor

Lagosta Bronzeada

Luís Marcelo e Gabriel

15/6

Lucas Eduardo Cantor

Léo Santana

Felipe Amorim

Pedro Padilha e PVzin

21/6

Alok

Menos é Mais

Forró do Bom

Michele Andrade

22/6

Forró Real

Dennis DJ

Débora Lee

José Augusto

Roberta Miranda

Programação para mais de um milhão de pessoas

Conforme a organização do evento, mais de um milhão de pessoas são esperadas durante os 24 dias de festa.

Erick Picanço, diretor comercial e marketing do SVM, destacou a importância do São João de Maracanaú para cultura, turismo e comércio do Ceará. "Essa conversa vem acontecendo desde o ano passado. É um encontro de gigantes, o maior grupo de comunicação do Ceará com o maior São João do estado. Hoje, estamos lançando essa festa ao mercado e ao público. A ideia é que essa parceria se firme por muitos anos. Essa festa gera empregos, melhora a economia e preserva a cultura junina".

Números do evento

2 milhões de espectadores na edição de 2023;

230 atrações culturais do Ceará e do Nordeste na cidade cenográfica;

35 mil brincantes de quadrilhas juninas de 216 grupos juninos do Ceara e do Nordeste, divididos em oito festivais;

4 mil empregos gerados no total;

1,5 mil empreendedores beneficiados com geração de emprego e renda

Novo local com 80 mil m² no Distrito Industrial com toda a infraestrutura

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, ressaltou que o evento ganhará ainda mais público por meio da difusão dos veículos do SVM.

"A parceria irá potencializar o alcance da 19ª edição do São João de Maracanaú. Serão 23 dias de muita música, cultura e empreendedorismo. As escolas de Maracanaú, por exemplo, irão ganhar mais espaço com as quadrilhas juninas dentro do festival. Tem programação para todas as idades", destacou o prefeito.