Maiara rebate ofensa de fã que a chamou de 'calango seco' durante show

A cantora Maiara, da dupla de Maraísa, rebateu fã que a ofendeu ao chamá-la de "calango seco" durante o show. Em vídeo registrado no momento, ela rebateu a situação: “Saia, saia daqui, vai fazer barraco na sua casa”.

Conforme o portal LeoDias, a mulher arrumou confusão durante a apresentação feita no último fim de semana.

“Mulher fazendo barraco em festa. Uma festa tão tranquila. Se você tocar algo mais para cima, você vai ser retirada da festa. Você tá colocando as pessoas em risco”. Maiara Cantora

Após mandar a mulher sair do show, o público demonstrou apoio para Maiara, e aplaudiu a atitude. O show foi retomado em seguido.

PROCESSO DE EMAGRECIMENTO

Maiara tem sofrido críticas após emagrecimento, e já afirmou que está sendo acompanhada no processo de perda de peso. “Hoje eu tenho não só acompanhamento nutricional, mas também psicológico. Eu me cuido também mentalmente, porque se eu for entrar nessa loucura do pessoal, entrar na pilha da internet, ninguém sabe da minha vida pessoal, ninguém sabe dos meus exames. Então, assim, é uma questão mesmo de inveja. Eu acho que é mais inveja destrutiva”, disse.

Feliz com a nova silhueta, Maiara não economiza em fotos nas redes sociais. A cantora recebe tanto comentários a elogiando, como a criticando. “Não liga para comentário maldoso, sou fã demais”, disse uma pessoa. “Maiara não é a mesma, e ninguém vê… Está definhando cada vez mais”, escreveu outra.