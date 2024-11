Príncipe William diz que o ano de 2024 foi o 'mais difícil' da vida

O príncipe William confessou, em conversa com jornalistas durante visita à África do Sul, que 2024 foi o ano “mais difícil de sua vida”, já que a esposa, Kate Middleton, e o pai, o rei Charles III, foram diagnosticados com câncer.

“Foi terrível. Foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida. Estou tão orgulhoso da minha esposa e orgulhoso do meu pai, por lidarem com tudo o que passaram. Do ponto de vista pessoal e familiar, tem sido, sim, brutal”, disse ele.

Veja também Zoeira Tatuador relata como foi gravar vídeo com Bruno Mars: 'Gente boa'

Kate Middleton revelou publicamente que estava com câncer em março desse ano, após passar quase dois meses sem ser vista em público. Ela não revelou que tipo de tumor tem. Em setembro, a princesa anunciou que havia concluído a quimioterapia.

Já o rei Charles III foi diagnosticado com a doença em janeiro. O problema de saúde foi descoberto após o monarca se submeter a um procedimento na próstata.