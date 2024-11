Tatuador relata como foi gravar vídeo com Bruno Mars: 'Gente boa'

O cantor Bruno Mars divulgou, nessa quinta-feira (7), um vídeo em homenagem aos fãs brasileiros, após fazer 15 shows no Brasil. Nas imagens, o artista aparece, inclusive, fazendo uma tatuagem do Cristo Redentor. O responsável pelo desenho foi o mineiro Cadu Underdog, que gravou um vídeo para seu Instagram contando a experiência de tatuar Bruno Mars.

“O Bruno Mars esteve aqui no estúdio, e o cara é muito humilde, muito gente boa. A sensação foi bem legal de estar com ele. Eu não posso falar muita coisa ainda porque não sei até que ponto eu posso falar. Assinei um contrato falando que eu deveria divulgar as coisas assim que eles divulgassem. Mas o dia foi muito legal, o cara é muito humilde, me diverti pra caramba”.

Cadu ainda relatou que recebeu um convite do artista para visitar o hotel que ele estava hospedado. “Conseguimos trocar bastante ideia. Ele ficou aqui, no estúdio, um tempão. Foi muito legal. Tanto que ele foi com a minha cara. Ele chamou eu e minha mulher para o hotel dele, tinha só a galera da equipe dele e a gente ficou lá até tarde tomando uma com o Bruno Mars”.

O tatuador também fez questão de dizer que o cantor "não se acha". "Por enquanto estou mantendo tudo mais quietinho, não estou falando muitos detalhes, mas assim que eu tiver a resposta da produção dele, vou divulgar mais coisas. Inclusive fotos que a gente tirou aqui no estúdio. O cara é super gente boa, parecia um amigo. Não era um cara que se acha porque é famoso".

O vídeo de Bruno Mars já teve mais de 6 milhões de like no Instagram, em menos de 24 horas.