Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de maio

A Lua Crescente em Leão nos convida a dar um passo à frente, com coragem e brilho, mas sem perder o compasso da paciência. Algo quer crescer — mas vai exigir esforço, presença e ação. Saia do campo das ideias: até o dia 11, é tempo de arregaçar as mangas e construir com as próprias mãos.



Leão nos lembra da importância da alegria: o que te faz vibrar? O que acende a sua chama? Cultivar prazer e autenticidade é parte do caminho. Evite a pressa — o céu ainda está sob a lunação de Touro, e com Touro, nada floresce no atropelo. Respeite o tempo das sementes.

Signo de Aquário hoje

É hora de fazer diferente, mas não sozinho. Crescer também passa por se abrir para trocas reais e sustentáveis.

Tarefa: Escreva quais parcerias poderiam te impulsionar nesse momento — e entre em contato com uma pessoa que você admira.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.