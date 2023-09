Navio de cruzeiro de luxo encalha na Groenlândia com 206 passageiros

O cruzeiro de luxo Ocean Explorer encalhou na última segunda-feira (11), no mar da Groenlândia, com 206 passageiros a bordo. A embarcação parou numa área remota do nordeste da região.

Segundo informações do O Globo, o capitão do navio esperou pela maré alta para tentar flutuar, no entanto, a lama criou uma forte sucção que mantém o navio no lugar.

"A nossa principal prioridade é a segurança das 206 pessoas a bordo. Estamos no parque nacional, no nordeste da Groenlândia, não há população. Felizmente está calmo e temos o tempo do nosso lado, pois não há ameaça iminente de tempestade", disse Brian Jense, do Comando Conjunto do Ártico dos militares dinamarqueses.

Ainda de acordo com os agentes militares, o casco do cruzeiro está intacto e nenhum combustível escapou. A embarcação também tem muitos suprimentos para sustentar os passageiros.

"Todos os passageiros, a equipe de expedição e a tripulação a bordo estão seguros e bem", disse a Aurora Expeditions, operadora do navio com sede em Sydney, em comunicado. "É importante ressaltar que não há perigo imediato para eles, para a embarcação ou para o meio ambiente."

Aurora Expeditions

A empresa responsável pelo navio é a Aurora Expeditions, especializada em viagens polares, incluindo o cruzeiro de 30 dias que custa mais de 33 mil dólares por pessoa - o equivalente a R$ 163 mil.

No site da companhia, é possível encontrar os pacotes disponíveis, como ver o Ilulissat Icefjord, um Patrimônio Mundial da Unesco, e observar animais selvagens como ursos polares, baleias beluga e morsas.