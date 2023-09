Danilo Cavalcante, brasileiro foragido nos EUA, é capturado

O brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, foi capturado nesta quarta-feira (13), conforme divulgou a Polícia do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele estava sendo procurado pelas autoridades há 14 dias, após fugir de uma prisão onde cumpria pena perpétua pelo homicídio da ex-namorada, a também brasileira Débora Evangelista Brandão.

As buscas pelo homem mobilizaram cerca de 500 agentes de segurança. Durante o período foragido, Cavalcante se locomoveu por aproximadamente 38 quilômetros, roubou uma van e um rifle, além de ter trocado tiros com um morador.

A Polícia da Pensilvânia divulgou que mais detalhes sobre a prisão do brasileiro devem ser divulgados em coletiva de imprensa, prevista para acontecer às 10h30 (horário de Brasília) desta quarta.

VEJA DANILO CAVALCANTE APÓS SER CAPTURADO

Foto: reprodução/CBS

Nessa terça-feira (12), a corporação divulgou que o procurado deveria estar em um perímetro na área do município de South Coventry Township, no condado de Chester. Na ocasião, a instituição aconselhou os residentes a proteger edifícios, propriedades e veículos.

A última vez que havia sido avistado, o brasileiro estava sem camisa e usava apenas uma calça azul. Na imagem mais recente capturada dele por câmeras de segurança, o criminoso vestia um casaco verde, encontrado posteriormente por policiais.

Legenda: Danilo Cavalcante fugiu no dia 31 de agosto de uma prisão no condado de Chesco, na Pensilvânia, EUA Foto: Divulgação/U.S Marshals Service Philadelphia

Ele fugiu da prisão no dia 31 de agosto, após escalar uma parede do local. O nome dele foi incluído na lista vermelha da Interpol, e a Polícia da Pensilvânia chegou a oferecer uma recompensa de US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil) a quem fornecesse informações sobre o paradeiro do foragido.

