Vídeo mostra como fugitivo brasileiro nos EUA escapou da cadeia; veja

O brasileiro Danilo Cavalcante fugiu da prisão de Chester County, nos Estados Unidos, com a tática semelhante à uma utilizada por outro detento em maio deste ano, segundo confirmação de autoridades locais

concedidas em coletiva de imprensa na quarta-feira (6). Um vídeo divulgado mostra o momento em que o detento escalou a parede e deixou a unidade prisional no último dia 31 de agosto.

A força-tarefa para encontrar fugitivo, considerado "extremamente perigoso", tem continuado na região em que a prisão está localizada, enquanto moradores continuam se resguardando em casa por conta do medo.

O vídeo do ocorrido mostra que o momento da fuga do brasileiro ocorreu durante um jogo de basquete entre outros detentos. Nas imagens, ele caminha até o fundo e inicia uma escalada, colocando as mãos na parede da frente e os pés na parede atrás, logo depois sumindo do campo de visão da câmera.

Veja:

Inspiração em fuga

Segundo as autoridades, a fuga do brasileiro foi inspirada na anterior, quando o criminoso Igor Bolte escalou até o telhado de um dos prédios por meio de um dos pátios usados pelos detentos para exercícios.

Em seguida, na fuga de ambos, eles correram pelo telhado e desceram em uma área menos protegida do presídio.

Bolte, no entanto, foi preso poucos minutos após a fuga, o que não aconteceu com o brasileiro. Conforme a polícia local, não houve nenhum aviso da fuga de Cavalcante, fato ocorrido na tentativa anterior, o que facilitou a saída do homem.

Arame farpado foi colocado no local por conta da primeira fuga, mas o obstáculo não o impediu, apontam as autoridades. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, em 2021, mas fugiu, agora, cerca de uma semana após a sentença.

Na quarta-feira (6), a busca por ele chegou ao sétimo dia, com algumas imagens já divulgadas. Os investigadores afirmam que têm utilizado uma tática para prender o homem enquanto ele ainda está em movimento.