Brasileiro procurado nos EUA foi denunciado por filha de 7 anos da vítima: 'matou a minha mãe'

A filha mais velha da mulher assassinada por Danilo Cavalcante, 34, brasileiro que fugiu da prisão perpétua na Pensilvânia, nos Estados Unidos, disse à polícia que o homem anunciou que ia fazer "algo ruim" antes de cometer o crime na frente dela e do irmão. À época, em abril de 2021, as crianças tinham 7 e 4 anos, respectivamente.

Deborah Brandão estava do lado de fora da própria casa, com os filhos, quando Danilo chegou, a agarrou pelo cabelo, a jogou no chão e a esfaqueou 38 vezes em praticamente todos os órgãos vitais, o que fez com que ela sangrasse até a morte.

Segundo a promotora de Justiça Deb Ryan, responsável pelo caso, a filha de Deborah foi quem testemunhou em tribunal e ajudou a identificar o assassino em uma fotografia. À polícia, a menina disse: "É ele, é o homem que matou a minha mãe. Por favor, peguem ele e o coloquem na prisão", pediu.

Danilo foi condenado em agosto deste ano pelo assassinato de Deborah, mas escapou da prisão no Condado de Chester na última quinta-feira (31) e segue foragido. Forças de segurança locais acreditam que o brasileiro fugiu escalando o telhado. Ele é descrito como alguém "perigoso", que estaria "desesperado para não ser capturado".

A orientação dada a moradores da região é que mantenham portas trancadas e fiquem dentro de casa. Informações que levem à captura do brasileiro podem render uma recompensa de US$ 10 mil, o equivalente a R$ 49,7 mil.

Filhos da vítima pediram ajuda

Segundo a polícia local, após cometer o crime, Danilo fugiu. Já os filhos de Deborah, que testemunharam o assassinato da mãe, correram para pedir ajuda aos vizinhos. A criança mais velha informou que o brasileiro anunciou que mataria Deborah e retirou duas facas de uma bolsa preta que carregava nas costas. A informação foi divulgada pela CNN, que acessou os registros judiciais.

A promotora Deb Ryan acredita que Danilo tenta fugir para o México, com a intenção de voltar ao Brasil, onde também responde por um homicídio cometido em 2017.

Vídeo mostra fuga de brasileiro preso nos EUA