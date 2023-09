Novas fotos de brasileiro foragido são divulgadas pela polícia dos EUA

O brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, que fugiu de uma cadeia nos Estados Unidos, teve imagens divulgadas pela Polícia da Pensilvânia. Ele foi flagrado por câmeras de segurança em uma região de mata na noite de segunda-feira (4).

As imagens foram divulgadas pelo tenente-coronel George Bevins, da Polícia da Pensilvânia. Danilo estava andando pelo matagal com vestindo moletom e carregando uma mochila.

Esta é a sexta aparição de Danilo registrada pelas autoridades. Ele é procurado desde quinta-feira (31), quando fugiu da cadeia onde cumpria pena de prisão perpétua.

Danilo foi avistado em uma região além do perímetro de buscas, segundo reportado pelo uol. Com a operação, dois distritos da região cancelaram as aulas.

O Ministério Público dos EUA acredita que ele pode estar em processo de retorno clandestino ao Brasil. Se o foragido for encontrado e não se render, a polícia tem autorização para atirar para matar.

Prisão perpétua

Danilo foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. Vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas.

Segundo as investigações, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima. Débora Evangelista Brandão morava nos EUA com os dois filhos quando foi morta.

O brasileiro foi preso menos de duas horas depois do assassinato. Ele deveria ser transferido a uma penitenciária nas próximas semanas, mas fugiu da cadeia do condado de Chester.