Buscas por brasileiro foragido nos EUA têm áudio com mãe pedindo que ele se renda

A polícia dos Estados Unidos utilizou um áudio em que a mãe de Danilo Cavalcante, brasileiro foragido desde quinta-feira passada (31), quando escapou da prisão perpétua, pedia para que o filho se entregasse às autoridades. De acordo com informações do jornal O Globo, viaturas e helicópteros da polícia tocaram um áudio da familiar do fugitivo, no qual a mulher pede, em português, para que o ele desista da fuga e se renda.

"Desesperado como ele deve estar, talvez ele mude de ideia ao ouvir sua mãe lhe dizendo para se render, que sua família se preocupa com ele. Talvez seja isso que o coloque no limite, onde podemos conseguir uma rendição pacífica", disse Robert Clark, agente do Serviço de Delegados dos Estados Unidos (US Marshalls), em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (4).

Segundo Clark, no áudio a mãe de Danilo Cavalcante diz que "a família dele o ama e que ela deseja que ele se renda". No entanto, as autoridades norte-americanas levantaram a possibilidade de o brasileiro estar recebendo apoio de familiares na fuga.

Além disso, ele também teria recebido ajuda após o assassinato de Débora Brandão, ex-namorada morta a facadas por ele em 2021.

"Ele a esfaqueou fatalmente 38 vezes, em plena luz do dia, na frente de seus filhos de 4 e 7 anos. Depois, escapou e foi ajudado por familiares e amigos. A Polícia do Estado da Virgínia conseguiu prendê-lo mais tarde, no mesmo dia. Os detetives do condado de Chester conseguiram rastreá-lo e recuperaram a arma do crime", disse Ryan ao canal de televisão CBS.

Crime

Danilo foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. Vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas.

"A polícia, os detetives e o pessoal penitenciário estão usando todos os recursos disponíveis, incluindo helicópteros e cães, para encontrar Danilo Cavalcante e não vão parar até que ele esteja novamente sob custódia", disse o governo de Chester em uma rede social.

Conforme as investigações, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima. Débora Evangelista Brandão morava nos EUA com dos dois filhos quando foi morta.

Danilo foi preso pela polícia norte-americana no estado da Virgínia menos de duas horas depois do assassinato. Conforme a imprensa local, ele deveria ser transferido para uma penitenciária nas próximas semanas.