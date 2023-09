Irmã de Danilo Cavalcante, brasileiro fugitivo nos EUA, é detida e deve ser deportada

Eleni Cavalcante, irmã de Danilo Cavalcante, o brasileiro que fugiu da prisão perpétua nos Estados Unidos, foi detida pelo órgão de Imigração e Fiscalização Aduaneira e deve ser deportada. Os investigadores, porém, não detalharam se a mulher é cúmplice do irmão.

De acordo com o jornal local Philadelphia Inquirer, o tenente-coronel da Polícia do Estado da Pensilvânia, George Bivens, afirmou em coletiva para a imprensa que a irmã do fugitivo será deportada por "não ter cooperado" nas buscas. "A irmã está em situação de permanência prolongada e optou por não ajudar. E, por estar em situação de permanência prolongada, ela entrou em processo de deportação e está detida neste momento", comentou.

Além disso, o tenente-coronel alegou que, em liberdade, Eleni poderia ajudar Danilo, e deixou um alerta a quem de alguma forma contribuir com a fuga do brasileiro. "Gostaria de deixar uma mensagem a qualquer pessoa que já tenha oferecido assistência ou esteja pensando em ajudar Cavalcante: iremos processá-los integralmente", assegurou.

Danilo entrou ilegalmente nos EUA. Isso porque ele já era procurado por outro homicídio, cometido em 2017, em Tocantins, no Brasil.

Buscas pelo criminoso

Danilo foi condenado por matar a facadas a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, 34, na frente dos filhos dela, em abril de 2021, na cidade de Phoenixville. No entanto, no último 31 de agosto, ele fugiu da prisão onde estava, na Pensilvânia, escalando o muro. Desde então, é considerado um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos.

A caçada pelo brasileiro conta com o apoio de dezenas de policiais, drones e helicópteros. Ele foi visto pela última vez no sábado (9) e estava sem barba e sem bigode. O flagrante foi feito por câmeras de Phoexniville, a cerca de 40 quilômetros da cadeia de onde fugiu.