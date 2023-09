Guarda que deixou brasileiro escapar de prisão nos EUA é demitido

O guarda penitenciário que estava de plantão quando o brasileiro Danilo Sousa Cavalcante fugiu da prisão foi demitido, nesta quinta-feira (7), segundo autoridades.

Cavalcante, 34, está foragido desde 31 de agosto, quando escapou do presídio do condado de Chester, na Pensilvânia, onde cumpre pena perpétua por assassinar a namorada.

As informações são do The Post. O guarda penitenciário, que não teve o nome revelado, é um ex-militar do exército com 18 anos de carreira na Instituição.

Mais de 400 policiais estão atualmente ajudando na caçada humana massiva, informaram as autoridades nesta sexta-feira (8).

Como ocorreu a fuga

A fuga de Cavalcante foi flagrada pelas câmeras de segurança do presídio. Nas imagens é possível ver o brasileiro vagando por uma parte isolada do pátio da prisão, entre duas paredes, a cerca de um metro e meio de distância.

Ele coloca as mãos em uma parede e os pés na outra parede e sobe de costas até o telhado.

Condenação

Uma semana antes de fugir, Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, Deborah Brandão, de 33 anos. O condenado a esfaqueou 38 vezes na frente de seus dois filhos pequenos em abril de 2021.

Conforme o gabinete do promotor público do condado de Chester, ele também é procurado no Brasil por um assassinato ocorrido em 2017 no país.

Familiares de vítima estão com medo

Deb Ryan, promotora, informou à imprensa americana, na quinta-feira, que a família de Brandão está com medo devido à fuga do brasileiro. Os parentes da vítima recebem atualizações policiais 24 horas por dia.

O assassino foi localizado pelo menos 8 vezes na semana desde sua fuga.