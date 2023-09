Terremoto de magnitude 7 é registrado em Marrocos

Já o serviço dos Estados Unidos que monitora terremotos (USGS) registrou números diferentes: a magnitude foi de 6.8, e a profundidade, 18,5 quilômetros.

O sismo foi registado às 23h11 (hora local) e ocorreu a cerca de 65 km a sudeste da cidade marroquina de Marrakech, comunicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os abalos foram sentidos em várias cidades marroquinas, como Agadir, Essaouira, Casablanca, Safi, Beni Mellal, Guelmim, Khouribga e Rabat. Gibraltar, Mauritânia, Portugal, Espanha, Sara Ocidental e Argélia também sentiram.

Por questões de segurança, as pessoas abandonaram as suas casas e reuniram-se no exterior.