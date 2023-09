Polícia desmente que granada tenha explodido em carro no Equador

A Polícia do Equador desmentiu a veículos de imprensa locais que quatro assaltantes tenham morrido e outros dois ficado gravemente feridos durante um ataque a uma casa. O vídeo de um carro supostamente explodindo devido a uma granada "esquecida" por criminosos viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

No início, jornais locais e até brasileiros publicaram que a explosão aconteceu porque o grupo esqueceu de desativar uma granada que estava dentro do carro que utilizaram para fugir. O caso teria acontecido no último sábado (2), em uma residência localizada em La Concordia, em Santo Domingo.

Veja vídeo que viralizou

Foi dito ainda que a explosão aconteceu menos de 30 segundos após a fuga, antes de o carro desaparecer da visão de uma câmera de segurança.

No entanto, o coronel da subzona policial de Santo Domingo, Gustavo Játiva, explicou ao site Primícias que as informações que viralizaram nas redes sociais estão erradas. "Após detonarem suas armas contra a casa, um artefato explosivo [granada] foi detonado, mas não dentro do veículo", disse. A explosão, afirmou, foi na rua.

Além disso, Játiva garantiu que "não houve danos colaterais, nem os criminosos foram feridos ou encaminhados para um hospital". O policial também reiterou que nenhum agressor morreu na ação.