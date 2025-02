Ativista é barrado ao tentar entrar em quarto onde Papa está internado, diz jornal

Um ativista pelos direitos dos trabalhadores tentou entrar no quarto onde o papa Francisco está internado no Vaticano, mas foi "prontamente rejeitado", conforme informou o jornal italiano Corriere della Sera. O homem foi identificado como o influenciador argentino Juan Grabois e teria tentado contato com o pontífice nessa segunda-feira (24).

Segundo o veículo italiano, o influenciador teria a intenção de "cumprimentar" o papa no hospital Gemelli. A segurança do líder da Igreja Católica, entretanto, é de alto rigor, assim como o monitoramento do quarto, e o homem foi barrado logo na entrada. No entanto, ainda conforme o jornal, Grabois é conhecido pessoal do papa e serve como consultor de um departamento no Vaticano.

Veja também Mundo Papa Francisco 'dormiu bem' durante a noite, afirma Vaticano em comunicado Mundo Relembre como foi a renúncia de papa Bento XVI, último pontífice antes de papa Francisco

12º dia de hospitalização

O papa Francisco foi internado no último dia 14 de fevereiro, com um quadro de bronquite. No entanto, o caso evoluiu para uma pneumonia bilateral.

Em comunicado, a equipe médica ainda esclareceu que pontífice de 88 anos apresentou uma "insuficiência renal leve", mas que o caso não é preocupante. No entanto, o estado de saúde do líder da Igreja Católica é "frágil".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.