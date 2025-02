Vídeo de IA de Trump 'beijando pés' de Musk é investigado pelos EUA após exibição em TVs do governo

Um vídeo gerado por inteligência artificial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, beijando os pés do bilionário Elon Musk virou alvo de investigação, após o conteúdo ser exibido nas telas do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA na segunda-feira (24), conforme informações do The New York Times.

O material foi visto como uma crítica direta à relação próxima de Trump com Musk, que foi nomeado titular do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e encarregado de cortar pessoal e gastos federais.

Uma legenda com a frase "Long Live the Real King" – Viva o Verdadeiro Rei, em tradução livre – foi colocada no vídeo, fazendo referência a uma mensagem que o republicano publicou na plataforma Truth Social para celebrar a rejeição do plano de preços de congestionamento da cidade de Nova York.

Um porta-voz do HUD disse nas redes sociais que o vídeo "abusa dos recursos do contribuinte" e que o departamento planeja investigar e demitir os responsáveis.

MEDIDA CONTROVERSA DE MUSK

O vídeo foi exibido no mesmo dia do prazo estipulado por Musk para que os funcionários federais explicassem suas realizações profissionais em um e-mail.

O prazo gerou muita confusão entre os servidores depois que várias agências federais americanas — incluindo algumas lideradas por figuras proeminentes leais a Trump — disseram aos funcionários para ignorar o e-mail, pelo menos temporariamente.

Na segunda-feira, em uma publicação em sua plataforma X, Musk disse aos trabalhadores federais dos EUA que eles tinham "outra chance" de justificar seu trabalho ou perder seus empregos.

Em resposta ao vídeo, o Comitê Democrata de Serviços Financeiros da Câmara disse em uma publicação no X: "Nem todos os heróis usam capas".

