Papa Francisco segue em estado crítico, diz boletim do Vaticano

O estado de papa Francisco ainda é crítico, segundo apontou novo boletim médico divulgado nesta terça-feira (25) pelo Vaticano. Apesar disso, a informação é de que ele não teve mais crises respiratórias.

Assim como nos últimos dias, o prognóstico de saúde do jesuíta argentino ainda não foi divulgado. "Não houve episódios respiratórios agudos, e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis", apontou o pronunciamento, reforçando que ele passou por uma tomografia de controle programada.

Nesta terça, o Vaticano ainda pontuou que papa Francisco continuava a retomada dos trabalhos, se reunindo com membros da Igreja Católica no hospital para deliberar sobre candidatos a santos.

Na reunião, estiveram presentes o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Paroline, e seu vice-secretário, Edgar Peña Parra. Decretos para cinco beatificações e duas canonizações foram aprovados por Francisco na ocasião.

O Vaticano ainda pontuou, em informes divulgados mais cedo, que Francisco teve uma boa noite de sono e estava se alimentando bem.

Longa internação

Papa Francisco, que tem 88 anos, foi internado no hospital Gemelli, em Roma, inicialmente por conta de uma bronquite, no último dia 14 de fevereiro. No hospital, foi diagnosticado como pneumonia bilateral e uma infecção polimicrobiana.

O estado de saúde do líder da Igreja Católica se agravou no último sábado com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo", e problemas hematológicos que exigiram uma transfusão de sangue.

Diante do estado de saúde, o Vaticano iniciou, ainda na segunda, orações pelo restabelecimento da vitalidade do pontífice, realizadas na Praça São Pedro.