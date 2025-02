Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (28/2)

A Lua Nova inaugura um ciclo de renovação profunda, convidando-nos a mergulhar em nosso mundo interior. É um momento ideal para semearmos intenções regadas pela sensibilidade, compaixão e pela fé em nossos sonhos. A energia pisciana favorece a escuta da intuição e a abertura para o perdão e a empatia, criando um terreno fértil para plantar novos propósitos e acolher transformações sutis na alma.



Enquanto isso, o sextil de Mercúrio com Urano traz um sopro de inovação para nossas ideias e comunicações. Esse encontro planetário impulsiona o pensamento criativo e a capacidade de enxergar soluções não convencionais para problemas antigos. É o toque de ousadia que pode nos libertar de padrões mentais desgastados, despertando uma percepção mais ampla das oportunidades ao nosso redor.



A harmonia entre a Lua em Peixes e Marte em Câncer (trígono) adiciona uma dose de empatia à nossa vontade de agir. Há um impulso protetor no ar, motivando-nos a cuidar não apenas de nós mesmos, mas também das pessoas que amamos. Sentimos mais prontamente o que o outro precisa e nos dispomos a dar passos concretos para promover bem-estar e segurança em nossos lares e relacionamentos.



Por fim, o sextil da Lua com Netuno aprofunda ainda mais o clima místico e onírico do dia. A conexão com planos sutis se torna mais acessível, facilitando práticas meditativas, artísticas e espirituais. É o momento perfeito para nos sintonizarmos com nossa imaginação, permitindo que ela floresça e inspire ações compassivas e criativas.



Este é um dia em que a intuição, a empatia e a imaginação podem guiar nossos passos. Ao unirmos sensibilidade e inovação, temos a chance de plantar sementes de transformações positivas, tanto em nosso interior quanto em nossas relações com o mundo.

Áries

A Lua Nova em Peixes convida você a desacelerar para refletir suas motivações mais profundas. Abra-se à empatia em vez de partir para a ação imediata. Com Mercúrio sextil Urano, suas ideias podem receber um toque de ousadia; anote inspirações e pense em maneiras criativas de se expressar. Aproveite a harmonia entre a Lua e Marte para canalizar sua energia de forma compassiva, cuidando também das necessidades emocionais dos outros.

Touro

Este novo ciclo lunar traz uma atmosfera de sonho e empatia aos seus projetos coletivos. É hora de nutrir as conexões de forma mais sensível e flexível. O sextil de Mercúrio com Urano favorece insights rápidos sobre finanças ou mudanças na rotina. A energia lunar em trígono com Marte pede que você cuide do lar e das relações familiares com mais carinho. Dê espaço para a intuição ao tomar decisões práticas.

Gêmeos

A Lua Nova em Peixes ativa sua carreira e vocação, pedindo que você repense seus objetivos com mais empatia e imaginação. Com o sextil de Mercúrio e Urano, surge a oportunidade de inovar e encontrar soluções diferentes para antigos desafios profissionais. Já o trígono entre a Lua e Marte sugere que, ao alinhar emoção e ação, você pode ganhar apoio de pessoas próximas. Busque também um tempo de introspecção para escutar a voz interior.

Câncer

O clima sensível da Lua em Peixes favorece sua conexão espiritual e a ampliação de horizontes. É um momento oportuno para cultivar fé em seus sonhos e projetos futuros. Mercúrio e Urano em harmonia estimulam novas formas de aprendizado e descobertas que podem liberar sua criatividade. Com a Lua em trígono a Marte no seu signo, você ganha um impulso extra para agir com mais confiança, ao mesmo tempo em que mantém a delicadeza na comunicação.

Leão

Esta Lua Nova destaca a necessidade de transformação emocional e introspecção. Permita-se mergulhar em questões internas, soltando o que não faz mais sentido em sua vida. O sextil de Mercúrio com Urano sugere que conversas inesperadas podem trazer mudanças benéficas em seus relacionamentos. A harmonia entre a Lua e Marte indica que cuidar de si e dos outros com empatia fortalece laços e cria um ambiente de confiança mútua.

Virgem

A Lua Nova em Peixes ilumina seus relacionamentos, pedindo que você se abra mais ao diálogo e à compreensão mútua. Mercúrio sextil Urano favorece ajustes criativos na rotina ou no trabalho. Permita-se experimentar novos métodos ou técnicas para lidar com tarefas diárias. O trígono entre a Lua e Marte sugere que seu senso de organização e cuidado pode ser posto em prática para ajudar quem precisa, fortalecendo parcerias.

Libra

Este ciclo lunar inspira um olhar mais compassivo para seu bem-estar físico e mental. Busque técnicas de relaxamento ou práticas espirituais que o ajudem a equilibrar a rotina. Com Mercúrio em sextil a Urano, soluções originais podem surgir para questões financeiras ou burocráticas. O trígono da Lua com Marte indica que, ao agir com sensibilidade e equilíbrio, você encontrará novas formas de harmonizar seus ambientes de trabalho e doméstico.

Escorpião

A Lua Nova em Peixes traz um clima de criatividade e romantismo ao seu cotidiano. É um ótimo momento para investir em atividades artísticas ou expressar sentimentos de forma mais profunda. O sextil de Mercúrio com Urano pode despertar conversas inesperadas que tragam insights poderosos sobre como lidar com suas emoções. Já o trígono entre a Lua e Marte favorece ações motivadas por paixão e empatia, fortalecendo tanto a vida pessoal quanto a profissional.

Sagitário

O foco recai sobre seu lar e suas bases emocionais. A Lua Nova em Peixes sugere um período de maior sensibilidade em assuntos familiares, pedindo que você nutra essas áreas com carinho. Mercúrio sextil Urano abre portas para diálogos ousados, possivelmente transformando sua visão de mundo. A harmonia da Lua com Marte indica que a ação combinada com empatia e coragem trará soluções valiosas para questões domésticas ou pessoais.

Capricórnio

A energia pisciana mexe com sua comunicação e modo de pensar. Este é um bom momento para escrever, meditar ou refletir sobre temas espirituais. O sextil de Mercúrio e Urano favorece a adoção de novas ferramentas ou tecnologias que otimizem seu trabalho. Com a Lua em trígono a Marte, fica mais fácil conciliar vontade de agir e sensibilidade, permitindo que suas iniciativas encontrem receptividade nos outros.

Aquário

A Lua Nova em Peixes traz um convite para avaliar suas finanças e recursos, mas com um olhar mais compassivo e desapegado. Mercúrio sextil Urano renova seu potencial de inovação, incentivando você a pensar fora da caixa em soluções e negociações. O trígono entre a Lua e Marte sugere que uma abordagem mais sutil e acolhedora pode impulsionar sua motivação, principalmente se você se envolver em causas que beneficiem outras pessoas.

Peixes

Com a Lua Nova em seu signo, você inicia um ciclo de renovação e potencializa sua sensibilidade. É hora de sonhar alto, mas também de plantar as sementes que farão esses sonhos florescer. O sextil de Mercúrio com Urano traz à tona ideias progressistas para a sua vida pessoal, e o trígono Lua-Marte alimenta sua disposição de agir em prol dos seus desejos mais profundos. Confie em sua intuição e permita que ela guie seus passos com leveza e compaixão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.