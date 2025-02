O papa Francisco, que segue internado em situação "crítica", teve uma noite "tranquila" e está "descansando", de acordo com novo boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (26) pelo Vaticano. O jesuíta argentino já está há 13 dias hospitalizado para tratar uma pneumonia bilateral.

Nessa terça (25), os médicos informaram que, apesar de crítico, o quadro do pontífice seguia "estável", com prognóstico "reservado", e disseram que ele, inclusive, chegou a trabalhar durante o dia.

O boletim também indicou que o papa foi submetido a uma tomografia computadorizada de controle programada para o monitoramento radiológico da pneumonia bilateral, que representa uma infecção do tecido pulmonar potencialmente fatal. Os resultados do exame, no entanto, ainda não foram revelados.

Saúde do papa

A saúde de Jorge Bergoglio, o papa Francisco, preocupa o mundo inteiro. A AFP apurou que católicos rezam pela pronta recuperação do pontífice em sua cidade natal, Buenos Aires, e na Praça São Pedro, no Vaticano.

A cena lembra as concentrações organizadas antes da morte de João Paulo II, em 2005, mas o cardeal hondurenho Óscar Rodríguez Maradiaga, que coordenou o Conselho de Cardeais do papa, afirma que "ainda não é o momento para que ele [Francisco] vá para o céu".

A hospitalização, a quarta e mais longa do Santo Padre desde 2021, provoca grande preocupação devido aos problemas anteriores que debilitaram a saúde de Francisco nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar.

Além disso, provocou novos questionamentos sobre a capacidade do papa para desempenhar suas funções e reavivou as especulações sobre a possibilidade de renúncia, embora ele tenha afirmado várias vezes que o momento ainda não chegou.