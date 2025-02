Policial fantasiado de capivara prende suspeito de tráfico de drogas no Peru; veja vídeo

Um policial fantasiado de capivara prendeu um suspeito de traficar drogas no Peru, nessa quinta-feira (13). Segundo a corporação, o agente estava disfarçado para o "Dia dos Namorados", comemorado nesta sexta (14) em grande parte do mundo.

A operação ocorreu em Lurin, a 40 quilômetros de Lima. No vídeo, registrado pelas autoridades locais, o policial aparece vestido de capivara com uma mochila de tartaruga nas costas, entrando na casa do suspeito. Em seguida, ele prende o homem com a ajuda de outros dois agentes.

O jornal La Republica explicou que os outros dois policiais que davam suporte para o que estava fantasiado estavam com um brinde e uma caixa de som que tocava música romântica. A ideia era fazer o criminoso acreditar que havia recebido uma surpresa de amor.

Segundo o chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional do Peru, Pedro Rojas, ao entrar na casa do suspeito, que negou envolvimento com tráfico de drogas, os policiais encontraram no imóvel cerca de 1,7 mil pacotes de cocaína e maconha.

"Percebemos que, perto do local, eles, aparentemente, estavam vendendo drogas. Pessoas suspeitas batiam na porta, alguém saía e dava um pequeno pacote. Isso levantou nossas suspeitas, e decidimos intervir. Usamos essa fantasia de capivara", afirmou Rojas.

Veja o momento da ação

Operações com fantasia

Operações com policiais fantasiados são comuns no Peru. Investigadores já fizeram operações semelhantes no Halloween e no Natal, por exemplo, vestidos de personagens de filmes de terror e de super-heróis.

No ano passado, também no Dia dos Namorados, um policial chegou a se disfarçar de urso romântico para prender suspeitas de traficar drogas.