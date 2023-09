Danilo Cavalcante, brasileiro que fugiu da prisão dos EUA, já foi visto 8 vezes; buscas continuam

Danilo Sousa Cavalcante, brasileiro que fugiu do presídio de Chester County, no estado americano da Pensilvânia, já foi visto pelo menos oito vezes desde a fuga, em 31 de agosto. As informações são do jornal O Globo.

As buscas pelo fugitivo chegam ao 9º dia nesta sexta-feira (8) e envolvem uma força-tarefa das autoridades do País. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da namorada, a também brasileira Débora Brandão, em abril de 2021, na cidade de Phoenixville.

Assuntos relacionados

A informação sobre os avistamentos foi dada pela polícia local nesta quinta-feira (7). Na véspera, um morador da região viu Danilo no leito de um riacho próximo à Chandler Road, na cidade de Pennsbury Township, mas ele fugiu para a mata antes que a polícia pudesse capturá-lo. Equipes de busca vasculharam a área por horas, mas não conseguiram localizá-lo.

Na noite dessa quinta, o brasileiro foi visto quando agentes revistavam um jardim botânico situado em Longwood Gardens, a quase cinco quilômetros da prisão. O espaço público foi fechado para visitantes, e funcionários tiveram que se abrigar durante a operação policial. Estradas nos arredores foram fechadas durante as buscas.

Ainda na quinta, a Polícia Estadual da Pensilvânia confirmou que houve outro avistamento do fugitivo, mas sem dar detalhes de onde e como Danilo foi flagrado. Os agentes também informaram ter encontrado pegadas do brasileiro.

Como aconteceu a fuga do brasileiro

O brasileiro Danilo Cavalcante fugiu da prisão de Chester County com a tática semelhante a uma utilizada por outro detento em maio deste ano.

Segundo as autoridades, na ocasião, o preso Igor Bolte escalou até o telhado de um dos prédios por meio de um dos pátios usados pelos detentos para exercícios.

Veja o vídeo da prisão:

Na fuga de ambos, eles correram pelo telhado e desceram em uma área menos protegida do presídio. Igor Bolte, no entanto, foi preso poucos minutos após a fuga, o que não aconteceu com o brasileiro.

Conforme a polícia local, não houve nenhum aviso da fuga de Danilo - fato ocorrido na tentativa anterior - o que facilitou a saída do homem. Arame farpado foi colocado no local por conta da primeira fuga, mas o obstáculo não impediu o brasileiro.