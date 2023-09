Coreia do Norte lança novo submarino nuclear tático de ataque

A Coreia do Norte anunciou, nesta quinta (7), que concluiu a construção de um novo "submarino nuclear tático de ataque", um armamento destinado a reforçar sua Marinha. A informação foi divulgada pela agência estatal norte-coreana KCNA.

O líder supremo norte-coreano, Kim Jong Un, participou na quarta-feira de um evento sobre o submarino. Na ocasião, ele ressaltou que a embarcação "faz parte de um avanço na nuclearização da Marinha".

O mandatário inspecionou o submarino nesta quinta-feira. Segundo a KCNA, Kim Jong Un insistiu na necessidade de equipar submarinos e outras embarcações da marinha com "armas nucleares táticas".

Assuntos relacionados

A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes nucleares este ano e, no final de agosto, fez sua segunda tentativa fracassada de lançar um satélite espião.

As relações entre as duas Coreias chegaram ao seu ponto mais baixo em anos, com os esforços diplomáticos estagnados após tentativas malsucedidas de discutir a desnuclearização de Pyongyang.