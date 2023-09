Polícia garante saber área onde está o brasileiro que fugiu de presídio nos EUA

A procura pelo brasileiro Danilo Souza Cavalcante, condenado a pena perpétua e fugitivo da prisão de Chester County, nos Estados Unidos, no último dia 31 de agosto, continua. A Polícia da Pensilvânia informou que sabe a área onde o foragido está.

O brasileiro estaria no perímetro das ruas 926 e 52, entre as rodovias Hillendale e Creek, de acordo com a publicação da Polícia da Pensilvânia na rede social X (antigo Twitter).

US$ 20 mil (dólares) é o valor pago pelas autoridades norte-americanas por informações que ajudem a capturar Danilo Cavalcante - o equivalente a aproximadamente R$ 100 mil. A recompensa, que antes era de US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil), dobrou nesta quinta-feira (7).

Danilo foi condenado à prisão perpétua uma semana antes da fuga, por matar a ex-namorada, a também brasileira Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi morta com 38 facadas, na frente dos filhos de 7 e 4 anos (idade da época).

Assuntos relacionados

Como aconteceu a fuga do brasileiro

O brasileiro Danilo Cavalcante fugiu da prisão de Chester County, nos Estados Unidos, com a tática semelhante a uma utilizada por outro detento em maio deste ano.

Segundo as autoridades, a fuga do brasileiro foi inspirada na anterior, quando o criminoso Igor Bolte escalou até o telhado de um dos prédios por meio de um dos pátios usados pelos detentos para exercícios.

Veja o vídeo da prisão:

Em seguida, na fuga de ambos, eles correram pelo telhado e desceram em uma área menos protegida do presídio. Bolte, no entanto, foi preso poucos minutos após a fuga, o que não aconteceu com o brasileiro.

Conforme a polícia local, não houve nenhum aviso da fuga de Danilo - fato ocorrido na tentativa anterior - o que facilitou a saída do homem. Arame farpado foi colocado no local por conta da primeira fuga, mas o obstáculo não impediu o brasileiro.