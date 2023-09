Brasileiro que fugiu de prisão nos EUA é flagrado por câmeras sem barba e sem bigode

O brasileiro Danilo Cavalcante, que fugiu de uma prisão nos Estados Unidos há 11 dias, foi flagrado por câmeras de segurança com uma aparência diferente da que saiu da unidade prisional: sem barba e sem bigode.

As imagens foram captadas por câmeras da região de Phoexniville, cerca de 40 quilômetros da cadeia de onde ele fugiu. A Polícia local acredita que ele roubou uma van e tem utilizado o veículo para se locomover pelo país. As informações são do g1.

CHESTER COUNTY PRISON OFFICIALS RELEASE VIDEO OF DANELO CAVALCANTE'S ESCAPE FROM THE EXERCISE YARD



Internal and criminal investigations into the escape of Cavalcante are ongoing, and Prison Officials will provide additional information as able. pic.twitter.com/Thg2YzAOQ0