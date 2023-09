Brasileiro foragido dos EUA tem nome incluso na lista da Interpol

O brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, que fugiu da cadeia nos Estados Unidos em 31 de agosto, foi incluído na lista vermelha da Interpol. O foragido foi condenado à prisão perpétua por ter matado a facadas a ex-namorada, a também brasileira Débora Evangelista Brandão.

Ele fugiu da prisão escalando uma parede, e é procurado há mais de dez dias por agentes de segurança. A operação conta com mais de 400 policiais de diferentes esferas de governo, helicópteros e drones.

Cavalcante é descrito pela Interpol como um homem de 1,52 metro, 54 kg, de cabelos pretos e olhos castanhos. Ele pode estar vestindo camiseta branca, calça verde ou cinza da prisão e tênis branco, alertou o órgão. As autoridades americanas descrevem o brasileiro como "extremamente perigoso".

A polícia da Pensilvânia também informou que a irmã do brasileiro Danilo Sousa Cavalcante foi presa pelo órgão de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, da sigla em inglês). Ela estava em situação irregular no país e vai enfrentar um processo de deportação.

Recompensa de R$ 123 mil

As autoridades do estado da Pensilvânia estão oferecendo uma recompensa de US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil) a quem fornecer informações sobre o paradeiro do brasileiro fugitivo Danilo Cavalcante. Inicialmente, o valor era de US$ 10 mil. O aumento de valor da recompensa foi anunciado nesta segunda-feira (11) pelo governo.

BUSCAS PELO CRIMINOSO

Danilo foi condenado por matar a facadas a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, 34, na frente dos filhos dela, em abril de 2021, na cidade de Phoenixville. No entanto, no último 31 de agosto, ele fugiu da prisão onde estava, na Pensilvânia, escalando o muro. Desde então, é considerado um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos.

Conforme as investigações, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima. Danilo foi preso pela polícia norte-americana no estado da Virgínia menos de duas horas depois do assassinato. Conforme a imprensa local, ele deveria ser transferido para uma penitenciária nas próximas semanas.

A caçada pelo brasileiro conta com o apoio de dezenas de policiais, drones e helicópteros. Ele foi visto pela última vez no sábado (9) e estava sem barba e sem bigode. O flagrante foi feito por câmeras de Phoexniville, a cerca de 40 quilômetros da cadeia de onde fugiu.