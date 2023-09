Veja imagens de antes e depois das enchentes na Líbia; desastre deixou mais de 5 mil mortos

A cidade de Derna, na Líbia, com cerca de 125 mil moradores, ficou destroçada com enchentes causadas por uma tempestade na última semana. Milhares de pessoas morreram e pelo menos 10 mil estão desaparecidas. Conforme os órgãos de segurança do país, a água destroçou barragens e derrubou prédios, levando à morte mais de cinco mil pessoas.

Boa parte da imprensa internacional vem usando imagens de satélites para mostrar o "antes e o depois" de Derna ser atingida. Em arquivos de satélite divulgados pela Maxar Technology, criados em 13 de setembro de 2023, é possível ter uma visão geral do que aconteceu no leste da Líbia, antes das inundações repentinas em 7 de setembro de 2023 e durante 12 de setembro de 2023.

Veja antes e depois das inundações em Derna:

Foto: Divulgação / Imagem de satélite 2023 Maxar Technologies / AFP

A cidade de Derna, que fica quase 300 km ao leste de Benghazi, é cercada por colinas e dividida por um rio, que está normalmente seco no verão. Porém, com as chuvas, o local virou uma torrente de água barrenta que também derrubou várias pontes.

Assuntos relacionados

Ajuda humanitária

Vários países ofereceram ajuda e equipes de emergência para ajudar a Líbia, já devastada pela guerra e agora afetada pelo que parte da equipe da Organização das Nações Unidas (ONU) chamou de "calamidade de proporções épicas".

A ONG Norwegian Refugee Council informou que em outras áreas do leste do país "vilarejos inteiros foram arrasados pelas inundações e o balanço de mortos continua aumentando".

Legenda: Ajuda humanitária fornecida pelo Egito aos desabrigados na Líbia. Avião egípcio Force C-130 Hercules na Base Aérea de Almaza, no leste do Cairo. Foto: Divulgação/Egyptian Armed Forces

"Comunidades em toda Líbia enfrentam anos de conflito, pobreza e deslocamento. O desastre mais recente vai agravar a situação destas pessoas. Os hospitais e abrigos ficaram sobrecarregados", afirmou a organização.

Equipes de emergência da Turquia chegaram ao leste da Líbia, segundo as autoridades. A ONU e vários países ofereceram ajuda, incluindo Argélia, Egito, França, Itália, Catar e Tunísia.

A Itália anunciou nesta quarta-feira (13) o envio de um navio e dois aviões de transporte militar com especialistas e equipamentos. A França enviará um hospital de campanha e 50 funcionários civis e militares com capacidade para atender 500 pessoas por dia.