Entenda o que aconteceu na Líbia, país que sofre com fortes chuvas torrenciais; vídeo

As autoridades da Líbia relataram, nesta terça-feira (12), cerca de 10 mil desaparecidos após as chuvas torrenciais que começaram a atingir o país na noite de domingo (10). A Cruz Vermelha alertou que o número de vítimas ainda pode aumentar muito. A tempestade Daniel deixou mais de 2.300 mil mortos.

“Os corpos estão por toda parte - na água, nos vales, sob os edifícios", disse Hichem Chkiouat, ministro da Aviação Civil e também integrante do Comitê de Emergência criado após as enchentes.

Chkiouat informou ainda que o número de mortos pode ultrapassar 2,5 mil mortos. O número de desaparecidos também deve aumentar.

O rompimento de duas represas antigas tornou a situação catastrófica e fora de controle. A ONU classificou a situação como uma ‘calamidade de proporções épicas’. O leste da Líbia, local bastante afetado, abriga os principais campos e terminais de petróleo do país.

A Companhia Nacional de Petróleo declarou ‘estado de alerta máximo’ e suspendeu os voos entre os centros de produção, onde as atividades foram drasticamente reduzidas.

Cidades atingidas

A tempestade Daniel atingiu principalmente a cidade costeira de Jabal al-Akhdar, assim como Benghazi, onde foi decretado um toque de recolher e as escolas foram fechadas por vários dias.

Legenda: Carros ficaram submersos após Tempestade Daniel, na Líbia Foto: AFP

Uma das mais atingidas pelas fortes chuvas é a cidade de Derna com 125 mil habitantes. As ruas do local foram tomadas pela água, casas foram inundadas e edifícios foram destruídos. Moradores foram arrastados pela correnteza e carros acabaram virados.

Imagens da cidade de Derna pequenas casas submersas após o rompimento de duas represas. Derna e outras cidades estão isoladas do resto do país, apesar dos esforços das autoridades para restaurar as redes de telefonia móvel e de Internet.

Tempestade Daniel

Além da Líbia, a tempestade Daniel afetou nos últimos dias a Grécia, Turquia e Bulgária, deixando um balanço de 27 mortos. Agora, o fenômeno meteorológico está nas imediações do Egito.

Para superar a tragédia, a Líbia pediu ajuda internacional. Estados Unidos e Turquia enviaram aviões com suprimentos para o país.