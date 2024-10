Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de outubro

Hoje, a Lua forma uma tensão com Plutão, o que sugere que é melhor evitar situações envolvendo figuras de autoridade ou conversas delicadas com chefes e superiores. Relações de poder podem estar carregadas, e esse não é o dia ideal para medir forças ou entrar em jogos de competição. Aproveite a energia de Vênus em Escorpião para agir de forma sutil e estratégica, mantendo-se fora de conflitos.



Mais tarde, a Lua desce para as profundezas ao entrar em Escorpião, se aproximando de Vênus. Isso pode remexer suas águas internas, trazendo à tona emoções intensas e profundas. No entanto, Saturno faz um aspecto harmonioso com a Lua, trazendo estrutura e força emocional. Você pode sair desse mergulho mais fortalecido e com uma base mais sólida para lidar com o que surgir.

Signo de Áries hoje

Quando a Lua entrar em Escorpião, ela ativará emoções intensas, revelando aspectos mais profundos e ocultos de sua vida. Esse é um momento de transformação e renovação. Saturno estará em harmonia, ajudando você a enfrentar essas questões com maturidade, proporcionando estabilidade para que você possa lidar com mudanças internas ou externas de maneira mais estruturada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.