Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (4)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (4) vai ao ar às 17:05, após 'O Bom Gigante Amigo'. Nesse capítulo, Alexandra fica com ciúmes e deixa que Guto se aproxime dela.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Alexandra fica com ciúmes e deixa que Guto se aproxime dela. Julian percebe que Guto está próximo de Alexandra e ordena que ele vá embora. Agnes pede para Ciro se afastar dela e afirma que não quer sofrer outra vez. Bernardo se interessa por Ofélia. Ermelino avisa Débora que Rafael não precisará dar dinheiro algum a Cristina se descobrir que ela está envolvida com outro homem. Serena vê a imagem de Luna no espelho. Serena pressente que algo de ruim vai acontecer. Rafael diz a Cristina que quer tentar se separar de forma amigável. Cristina pede um beijo a Rafael, que recusa. Cristina fala para Rafael que já que ele não quis seu amor, terá o seu ódio.

Débora oferece dinheiro para que Ivan deixe Cristina em paz, mas ele se recusa. Eduardo mostra os exames de Vera a um amigo e pergunta se há esperança para ela. Débora fala para Cristina que precisa se afastar de Ivan, ou perderá tudo. Cristina diz a Débora que, depois da separação, quer que Rafael a veja nos braços de Ivan, para humilhá-lo. Serena pergunta a Rafael se Cristina já foi embora da casa dele. Rafael explica para Serena que não pode expulsar Cristina nem deixá-la ficar com a casa. Serena afirma que vai esperar, mas se recusa a ficar com Rafael até que ele esteja livre. Mirna e Jorge ficam noivos oficialmente.

Eduardo avisa Rafael que Vera não está bem de saúde. Serena pede que Cristina saia da casa de Rafael. Cristina fica furiosa com Serena. Serena pressente algo e pergunta a Cristina o que ela pretende fazer com Rafael.Serena pede que Cristina deixe Rafael em paz e siga com sua vida. Cristina fica furiosa e manda Serena afastar-se dela. Rafael garante a Cristina que a expulsará de sua casa. Cristina fala para Débora que quer tirar Serena de seu caminho. Kátia conta para Crispim que Jorge lhe roubou um beijo. Crispim joga Jorge no chiqueiro. Mirna empurra Kátia no chiqueiro também e a festa de noivado vira uma enorme bagunça.

Kátia vai embora do sítio de Crispim e pede que Elias lhe dê abrigo. Elias não quer abrigar Kátia, mas Adelaide intercede em favor dela. Mirna conta para Crispim que Ritinha é filha de Kátia e ele fica decepcionado. Serena percebe que Cristina é muito perigosa e decide fazer uma regressão para saber como era a relação dela com Luna. Vera conta para Rafael que pode estar muito doente. Vitório vê Raul dando um beijo em Olívia. Alaor leva flores para Mirna, que gosta. Adelaide pede que Cristina e Débora saiam da casa de Rafael. Rafael pede que Serena aceite seu amor. Os dois se beijam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.