Que horas começa a festa do tricampeonato do Boi Caprichoso neste sábado (6)?

As comemorações do tricampeonato do Boi Caprichoso ocorrem neste sábado (6), em Manaus. A "Festa do Triunfo" é organizada pelo Movimento Marujada e será no Sambódromo, na zona centro-oeste da cidade, a partir de 21 horas.

Estão confirmados na celebração os itens Alexandre Azevedo, Edmundo Oran, Patrick Araújo, Prince do Caprichoso e Marujada de Guerra, além de Marcela Marialva, Valentina Cid, Cleise Simas, Marciele Albuquerque e Erick Beltrão.

Também farão parte os toadeiros Júlio Persil, Ornello Reis, Edilson Santana, Júnior Paulain, Arlindo Neto, Klinger Júnior e Paulinho Viana. Além desses, também farão apresentações o Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus, o Troup Caprichoso, a Raça Azul e a Força Azul e Branca (FAB).

Caprichoso tricampeão

O Boi Caprichoso foi anunciado o campeão do 57º Festival Folclórico de Parintins na última segunda-feira (1º), após apresentar três atos do espetáculo "Cultura: o triunfo do povo" no fim de semana.

Foi o 26º título conquistado pelo boi preto na história e o terceiro consecutivo.