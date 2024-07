Veja resultado da apuração do Festival de Parintins 2024

O campeão do Festival de Parintins de 2024 será revelado nesta segunda-feira (1), no Bumbódromo da Ilha Tupinambarana, no Amazonas. O local onde ocorre a apuração é a mesma arena onde acontecem as festividades folclóricas, realizadas dessa vez desde a última sexta-feira (28) e o último domingo (30). Os bois Caprichoso e Garantido disputam o título pela 57ª vez.

A apuração está marcada para se iniciar às 14h, no horário de Manaus, e às 15h no horário de Brasília. O momento será transmitido ao vivo no canal do YouTube da emissora amazonense A Crítica.

Como funciona o Festival de Parintins

Os 21 itens são divididos em três blocos:

Bloco A: quesitos comuns e musicais;

Bloco B: cenografia e coreografia;

Bloco C: parte artística.

ITEM 1 - APRESENTADOR

Nesse quesito, o apresentador de cada agremiação será avaliado pelo seu carisma, desenvoltura, alegria, dicção, indumentária e domínio de arena e público.

ITEM 2 - LEVANTADOR DE TOADAS

Os méritos incluem a interpretação, afinação, dicção, timbre e técnica de canto.

ITEM 3 - BATUCADA OU MARUJADA

A Marujada, do Caprichoso, e a Batucada, do Garantido, são a base rítima para o espetáculo. Os méritos envolvem harmonia, cadência, ritmo, constância.

ITEM 4 - RITUAL INDÍGENA

Neste item, ocorre a recriação de rito xamanístico e são avaliadas a teatralização, criatividade, beleza, originalidade e efeitos.

ITEM 5 - PORTA-ESTANDARTE

O bailado, garra, desenvoltura, simpatia, elegância e alegria de cada porta-estandarte é avaliado.

ITEM 6 - AMO DO BOI

Considerado o dono da fazenda, o Amo do Boi é avaliado pela dicção, desenvoltura, postura e expressões cênicas.

ITEM 7 - SINHAZINHA DA FAZENDA

A sinhazinha é a filha do dono da fazenda no auto do Boi-Bumbá de Parintins. Os méritos incluem beleza, graça, desenvoltura e alegria.

ITEM 8 - RAINHA DO FOLCLORE

O item é avaliada pela beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação as suas representações.

ITEM 9 - CUNHÃ-PORANGA

Cunhã-Poranga significa moça bonita, guerreira e guardiã. Os méritos incluem beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação as suas representações.

ITEM 10 - BOI-BUMBÁ EVOLUÇÃO

Símbolo da manifestação popular, o Boi-Bumbá é avaliado pela evolução e encenação.

ITEM 11 - TOADA, LETRA E MÚSICA

O item agrega elementos históricos, geográficos, culturais e sociais. A categoria é avaliada pela melodia, métrica, conteúdo, interpretação, composição e harmonia.

ITEM 12 - PAJÉ

Os méritos são expressão corporal e facial, movimentos harmônicos e domínio de espaço cênico.

ITEM 13 - POVOS INDÍGENAS

O grupo é avaliado pela sincronia de movimentos, cores e expressões cênicas e danças.

ITEM 14 - TUXAUA

O Tuxaua é o chefe da aldeia e é avaliada pela plástica adequada ao tema do espetáculo, criatividade e originalidade.

ITEM 15 - FIGURA TÍPICA REGIONAL

A figura faz parte da cenografia e deve ser símbolo da cultura amazônica. Os méritos incluem homenagem às raízes da terra, beleza e originalidade.

ITEM 16 - ALEGORIA

São as estruturas artísticas que funcionam como suporte cenográfico para apresentação. Ela são avaliadas pela beleza, criatividade e originalidade.

ITEM 17 - LENDA AMAZÔNICA

Trata-se de uma ficção que ilustra a cultura dos povos da Amazônia dentro do contexto folclórico do Boi-Bumbá de Parintins. Os méritos são imaginação, envolvimento, porte cenográfico e encenação.

ITEM 18 - VAQUEIRADA

O agrupamento coletivo é avaliado pela indumentária, coreografia e sincronia.

ITEM 19 - GALERA

Trata-se do grupo de apoio do espetáculo. Os méritos incluem alegria, energia contagiante, sincronia, garra, evolução e empolgação.

ITEM 20 - COREOGRAFIA

Inclui todos os movimentos de dança apresentados durante o espetáculo, que serão avaliados pela expressividade do movimento, sincronia e criatividade.

ITEM 21 - ORGANIZAÇÃO DO CONJUNTO FOLCLÓRICO

Inclui todos os itens individuais, artísticos e coletivos embasados no conteúdo do espetáculo e que são apresentados no espetáculo. Os méritos incluem a disposição em que se encontram suas diversidades (tribos, itens individuais, etc.), harmonia, liberdade de movimentos na arena e tempo compatível.

Como ocorre a pontuação?

Em três dias de festival, os bois-bumbás se apresentaram em duas horas e meia no Bumbódromo.

Diante do espetáculo, os jurados dão notas de 0 a 10 em diversas categorias, entre elas coreografia, porta-estandarte, toada (letra e música) e alegoria. Ao todo, são 21 seções divididas em três blocos, como já descrito acima.

O campeão será o boi que somar mais pontos após a apuração. O Garantido já possui 33 títulos, enquanto o Caprichoso já levou 25 e foi o vencedor em 2022 e 2023.