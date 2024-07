Lília Cabral se emociona ao falar sobre Tony Ramos: 'Deu tudo absolutamente certo'

Durante participação no É de Casa da TV Globo deste sábado (6), Lília Cabral se emocionou ao receber um vídeo de Tony Ramos. O ator passou por procedimentos no cérebro para drenar um hematoma intracraniano. Juntos, eles estrelam o filme "A Lista".

"O Tony fez uma declaração inesquecível. É lindo, isso. A gente acabou de fazer um filme. Foi lindo. De repente, o Tony teve aquele problema [de saúde]. Graças a Deus, está muito bem, e a gente conseguiu terminar o filme como a gente queria, com ele. Deu tudo absolutamente certo", disse.

A atriz ainda exaltou a carreira de Tony Ramos. "Para mim, ele faz parte da minha história, da TV, de todo mundo Foi tão lindo que, quando ele chegou de volta para gravar - porque ficou um mês sem trabalhar - era uma equipe inteira aplaudindo e falando: 'Que bom! Rezei tanto pelo senhor!'. Além de ser esse ator extraordinário, é uma pessoa extremamente querida", finalizou.

Confira homenagem de Tony Ramos a Lília Cabral

Tony Ramos exaltou Lilia Cabral, neste sábado (6). A dupla pausou as gravações do filme A Lista enquanto o artista se recuperava.

"Que bom poder falar para você o quanto te admiro, te respeito. Nada melhor do que eu falar da minha admiração. Acabamos um filme, há pouco, e o principal disso tudo foi reencontrar você", disse Tony.

O QUE ACONTECEU COM TONY RAMOS

No dia 16 de maio deste ano, Tony Ramos foi internado e passou por uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma intracraniano. Ele deu entrada no hospital após se sentir mal durante a gravação de um filme.

Ele ainda precisou realizar outro procedimento após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Desde então, ele estava sob cuidados intensos. De acordo com os médicos, as duas cirurgias foram consideradas um sucesso e a recuperação de Tony impressionou a todos.

O ator esteve recentemente nas telinhas da Globo na novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. Na trama, ele interpretava o vilão Antônio La Selva, que passava às 21h na emissora.