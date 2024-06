Tony Ramos volta às gravações de novo filme após problemas de saúde: 'Um recomeço'

O ator Tony Ramos voltou aos Estúdios Globo nessa quarta-feira (26) para finalizar as gravações do filme ‘A Lista’. O artista passou por problemas de saúde no último mês e precisou ser submetido a cirurgias no cérebro para drenar um hematoma intracraniano.

Com a saúde restaurada, Tony gravou sua última diária do longa. Na trama, ele dá vida a Antenor, que vive um romance com a protagonista Laurita, personagem interpretada por Lilia Cabral. Segundo a emissora, o filme é uma adaptação para o cinema da peça de teatro homônima, escrita por Gustavo Pinheiro, e estrelada por Lilia e sua filha Giulia Bertolli.

Tony Ramos comentou sobre a alegria de voltar a trabalhar e a receptividade de toda a equipe. Ele se diz pronto para novos desafios.

“É uma grande oportunidade estar de volta, um recomeço. O filme está praticamente pronto, mas faltava essa sequência de quatro páginas minhas para serem inseridas na edição. Eu estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso. Fui recebido no set com uma corrente de amor e afeto. A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado. Isso mostra que existe muito afeto e respeito entre nós. Estou feliz de estar de volta e pronto para outros trabalhos”, celebrou o ator.

Sobre 'A Lista'

No filme, Dona Laurita (Lilia Cabral), uma aposentada que mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, precisa conviver com uma vizinha bem mais nova que ela, Amanda (Giulia Bertolli). Esse encontro causa sentimentos diversos entre elas, lembranças e descobertas que vão marcar a vida das duas.

Além de Lilia, Giulia e Tony, a trama conta com outros grandes artistas da teledramaturgia brasileira como Rosamaria Murtinho, Zezeh Barbosa, Betty Faria, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Anselmo Vasconcellos, Eber Inácio, Guida Vianna e Bia Montez. Nomes como Letícia Colin, Vitor Britto e Cláudio Gabriel também integram o elenco.



‘A Lista’ é o quarto longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo.

O que aconteceu com Tony Ramos

No dia 16 de maio deste ano, Tony Ramos foi internado e passou por uma cirurgia no cérebro para drenar um hematoma intracraniano. Ele deu entrada no hospital após se sentir mal durante a gravação de um filme.

Ele ainda precisou realizar outro procedimento após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Desde então, ele estava sob cuidados intensos. De acordo com os médicos, as duas cirurgias foram consideradas um sucesso e a recuperação de Tony impressionou a todos.

O ator esteve recentemente nas telinhas da Globo na novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. Na trama, ele interpretava o vilão Antônio La Selva, que passava às 21h na emissora.