Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (6)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (6) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom deixa o hospital revoltado.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Tom deixa o hospital revoltado. Guto questiona Júpiter sobre seus sentimentos por Lupita. Murilo leva Electra para se inscrever em uma audição de dança, e Jéssica decide participar. Luca pede ajuda a Maya para encontrar um advogado. Maya se anima ao saber que Tom deixou de assinar um documento importante para a produtora.

Todos se preocupam com a demora de Tom para chegar ao local da competição. Marta ajuda Otto a manter Netuno/Léo em um cativeiro. Tom fica angustiado com a pressão para competir. Hans se interessa por Nicole. Guto se prepara para viajar com Lupita. Wilson tenta impedir Tom de competir.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.