Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (6)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (6) vai ao ar às 18:15, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Zefa Leonel vai embora do cabaré arrasada, e Seu Tico Leonel vai atrás dela.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Zefa Leonel vai embora do cabaré arrasada, e Seu Tico Leonel vai atrás dela. Deodora se vangloria para Vespertino. Quinota discute com Ariosto. Seu Tico Leonel procura Padre Zezo. Marcelo toma a aliança de Blandina. Sabá Bodó presta queixa contra Aldenor. Floro enfrenta Vespertino.

Tia Salete se preocupa com a irmã. Caridade conta para Artur o que viu sobre Zefa Leonel. Quinota tira satisfação com Deodora. Fé ouve a confissão de Seu Tico Leonel. Cira se insinua para Floro. Zefa Leonel decide voltar com a família para o rancho fundo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.