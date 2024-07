Do rock ao pop, do reggae ao forró: confira shows confirmados em Fortaleza no 2º semestre de 2024

Metade do ano já passou, mas para quem gosta de música, 2024 está apenas começando. Com o mercado de eventos ainda mais aquecido no segundo semestre, uma série de shows pagos e gratuitos estão programados para ocorrer em Fortaleza nos próximos meses, de turnês nacionais – como "A Gira Final" de Emicida, o show comemorativo dos 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho e a turnê conjunta de Caetano e Bethânia – a shows de artistas cearenses renomados, como Ednardo.

Há ainda novas edições de eventos já consagrados, projetos autorais inéditos e novos festivais no calendário da Cidade. Para te ajudar a organizar a agenda, o Verso elaborou uma lista com mais de 30 shows de artistas de diversos gêneros musicais que se apresentam na Capital até dezembro. Confira a seguir:

Julho

05 e 06/07 – Férias na PI

Legenda: IZA, Paula Toller e Frejat se apresentam na PI Foto: Reprodução/YouTube

Em mais uma edição do projeto Férias na PI, o Aterrinho da Praia de Iracema recebe, durante dois dias, oito shows gratuitos. Na sexta-feira (05), se apresentam Paulo Façanha, Selvagens à Procura de Lei, Frejat e Paula Toller. Já no sábado (06), sobem ao palco do Aterrinho o projeto Canto de Fortaleza (Rafael Amora, Luh Livia, Claudine Albuquerque e Yayá Vilas Boas), Makem, Vitor Kley e IZA.

Serviço

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema

Horário: A partir das 19h

Mais informações: @prefeituradefortaleza

Gratuito

06/07 – Sepultura e Angra

Legenda: Formação atual do Sepultura: Derrick Freen (vocal), Paulo Jr. (baixo), Andreas Kisser (guitarra) e Greyson Nekrutman (bateria) Foto: Edu Defferrari/Divulgação

A segunda etapa da turnê de despedida do Sepultura, intitulada Celebrating Life Through Death, terá início na capital cearense, na Praça Verde do Dragão do Mar. A apresentação, que também celebra os 40 anos da banda, promete um repertório diverso, que passeia por todas as fases da banda. A abertura será feita pelo Angra, que apresenta seu álbum mais recente, Cycles of Pain (2023).

Serviço

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

Horário: Abertura dos portões às 18h30

Ingressos: Valores variam entre R$ 199 (pista, meia-entrada) a R$ 500 (front stage, inteira) | Vendas no site Bilheteria Digital

06/07 – Natiruts

Legenda: Banda anunciou o fim em fevereiro Foto: Carlos Müller/Divulgação

A banda de reggae passa pela Capital no próximo sábado (06), com a turnê de despedida "Leve com Você", anunciada em fevereiro deste ano. O show acontece no Iguatemi Hall e terá como repertório os maiores sucessos dos 30 anos do grupo, que lançou 11 álbuns. Os ingressos estão esgotados em todos os setores.

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h

Ingressos esgotados

Mais informações: @iguatemihall

06/07 – Ministereo Público Sound System convida Luedji Luna

Legenda: O coletivo Ministereo Público Sound System e a cantora Luedji Luna Foto: Divulgação / Henrique Falci/Divulgação

Pela primeira vez na Capital, o grupo baiano Ministereo Público Sound System recebe a cantora Luedji Luna para um show inesquecível na Estação das Artes. No repertório, muito reggae, dub e dancehall.

Serviço

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: Abertura da casa às 17h / Horário do evento - 18h às 21h30

Ingressos: Ingresso Solidário - acesso mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível, exceto sal (por ordem de chegada, mediante capacidade do espaço)

Mais informações: @estacaodasartes.ce

06/07 – Nayra Costa e Anelis Assumpção

Legenda: Nayra Costa e Anelis Assumpção Foto: Iago Barreto/Divulgação / Aline Dara/Divulgação

Abrindo a temporada de Férias no Dragão, o Anfiteatro Sérgio Motta recebe uma dobradinha de shows. Primeiro, a cearense Nayra Costa apresenta o repertório do EP "Falem de Mim"; depois, a paulistana Anelis Assumpção lança o show de "Sal", seu quarto álbum de estúdio.

Serviço

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta - Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 40 (inteira) / 20 (meia-entrada) / R$ 25 + 1kg de alimento (solidário) | Vendas na bilheteria do Dragão ou no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

06/07 – Murilo Huff, Dorgival Dantas e Limão com Mel

Legenda: Murilo Huff fará show no Colosso Foto: Reprodução/Instagram

O sertanejo Murilo Huff trará a Fortaleza uma apresentação inédita do projeto "Ao Vivão". Com mais de três horas de duração, o show deve reunir composições próprias e de outros grandes nomes da música sertanejo. O evento terá ainda shows de Dorgival Dantas e Limão com Mel.

Serviço

Onde: Colosso Fortaleza (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Horário: 18h

Ingressos: Valores variam entre R$ 145,60 e R$ 403,20 | Vendas no site Ingresso S.A.

07/07 – Los Sebosos Postizos

Legenda: Los Sebosos Postizos é projeto paralelo de músicos da Nação Zumbi há 26 anos Foto: Divulgação

Em alusão aos 50 anos do icônico álbum A Tábua de Esmeralda, de Jorge Ben Jor, o grupo Los Sebosos Postizos faz uma apresentação especial com releituras de clássicos do artista, unindo manguebeat, dub e ska. A banda é formada por Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Gustavo da Lua (percussão), integrantes da Nação Zumbi, acompanhados de Carlos Trilha (teclados), Pedro Baby e Lello Bezerra (guitarras), Chiquinho Corazon e Vicente Machado (bateria).

Serviço

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Horário: 18h30

Ingressos: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

12/07 – Luísa Sonza

Legenda: O último show da cantora na Capital ocorreu na programação do Réveillon 2024 Foto: Ismael Soares

Um dos grandes nomes da cena pop contemporânea, Luísa Sonza volta a Fortaleza com a turnê Escândalo Íntimo. O repertório inclui hits como "Chico", "Penhasco 2 e "Surreal".

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h30

Ingressos: R$ 240 (inteira) / R$ 120 (meia-entrada) / R$ 2.400 (camarote para 8 pessoas) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

13/07 – MC Cabelinho

Legenda: MC Cabelinho é headliner do Beat Fest Foto: Reprodução/Instagram

Nome de destaque na cena de trap e funk do Rio de Janeiro, Cabelinho é a atração principal do festival de trap Beat Fest Fortaleza. Entre os hits que devem estar presentes no repertório do artista estão "Loucura" e "Carta aberta".

Serviço

Onde: Auê (av. Washington Soares, 3171 – Coaçu)

Horário: 21h

Ingressos: Valores variam entre R$ 80 e R$ 240 | Vendas nas lojas Ferrovia (Iguatemi, Shopping Parangaba, North Shopping Caucaia) e Skyler (Shopping Eusébio) e no site SeuTickets

Mais informações: @beatfest_for

13/07 – Má Dame e Zudizilla

Legenda: Má Dame e Zudizilla se apresentam no segundo fim de semana do Férias no Dragão Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação / Noelia Nájera e Guile Farias/Divulgação

Em mais um fim de semana de shows do projeto Férias no Dragão, a rapper cearense Má Dame e o rapper gaúcho Zudizilla apresentam seus trabalhos mais recentes, "Codinome Rosatômica" e "EGOT - Quarta Parede", no Anfiteatro Sérgio Motta.

Serviço

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta - Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 19h30

Ingressos: Ingresso Solidário - acesso mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível, exceto sal

Mais informações: @dragaodomar

13/07 – Restart

Legenda: Formação original da banda retorna aos palcos Foto: Rodrigo Takeshi/Divulgação

Em um show de retorno para relembrar a nostalgia dos anos 2000, o Restart chega a Fortaleza com a turnê "Pra Você Lembrar", que reúne os maiores sucessos da banda de powerpop. O evento faz parte da programação do Sana 2024 parte 2.

Serviço

Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Horário: 20h

Ingressos: Valores variam entre R$ 80 e R$ 160 | Vendas no Sympla

Mais informações: @sana_fcnb

18 a 21/07 – Fortal

Legenda: Cidade Fortal recebe mais de 30 shows em 2024 Foto: Divulgação

Durante os quatro dias de folia, o Fortal 2024 terá mais de 30 atrações. A programação dos trios inclui os seguintes blocos: Bagunça - Parangolé; O Vale - Alinne; Vumbora - Bell Marques + Rafa e Pipo; Hype - Felipe Amorim + Xand Avião; Largadinho - Claudia Leitte; Siriguella - Bell Marques; Vem Com o Gigante – Léo Santana; Eh Loco – Banda Eva e Tomate e Se Lança - Ivete Sangalo.

No Camarote Mucuripe, se apresentam Banda Eva, Eric Land, MC Daniel, KVSH, Henry Freitas, Pedro Sampaio, Rafa e Pipo, Simone Mendes, Durval Lélys, Pedro Padilha e Pvzin, Taty Girl, Wesley Safadão, Belo, Dennis, Diego Facó e Xanddy Harmonia. Já no Palco Avenida, estão confirmados os grupos Timbalada e É o Tchan e o cantor Tuca Fernandes.

Serviço

Onde: Cidade Fortal (av. Arterial, 536-980 - Manuel Dias Branco)

Ingressos: A partir de R$ 190 | Vendas na Central do Fortal, no shopping RioMar Fortaleza, e no site Efolia

Mais informações: @fortaloficial

18/07 – Gabriel Aragão

Legenda: Gabriel Aragão apresenta canções do álbum de estreia Foto: Murilo Amâncio/Divulgação

Conhecido pelo trabalho na banda Selvagens à Procura de Lei, o cearense Gabriel Aragão apresenta ao público seu primeiro trabalho solo, Rua Mundo Novo, álbum lançado no ano passado. A abertura é do grupo Soul de Aries.

Serviço

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: A partir das 18h

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Gratuito

20/07 – Emicida

Legenda: Artista retorna a Fortaleza com turnê reformulada Foto: Wendy Andrade/Divulgação

Depois de cinco anos na estrada com o álbum AmarElo (2019) – que chegou a ganhar um documentário na Netflix e se tornou um sucesso internacional –, o rapper Emicida se despede de seu principal trabalho até o momento com a turnê "AmarElo - A Gira Final".

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h30

Ingressos: R$ 240 (inteira) / R$ 150 + 1kg de alimento (solidário) / R$ 120 (meia-entrada) / R$ 2.400 (camarote para 8 pessoas) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

20/07 – Odair José e Marcelo Reis

Legenda: Odair José e Marcelo Reis: dobradinha de brega no Dragão do Mar Foto: Divulgação

Em uma noite dedicada ao brega, o Férias no Dragão recebe o baiano Marcelo Reis e o goiano Odair José para uma dobradinha de shows. Enquanto Reis traz clássicos como "Placa de venda" e "Você ainda vai ser minha", Odair faz um passeio pelos mais de 50 anos de carreira, inclusive com canções de seu último álbum, "Seres humanos (e a Inteligência Artificial)", lançado em junho deste ano.

Serviço

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta - Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 25 + 1kg de alimento não perecível, exceto sal (social) / R$ 20 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Dragão e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

20/07 – Iara Pamella e Vanessa A Cantora

Legenda: Iara Pamella e Vanessa A Cantora Foto: Reprodução/Youtube / Ismael Soares

Em uma noite de muita animação, as cearenses Iara Pamella (ex-Noda de Caju) e Vanessa A Cantora cantam clássicos do forró das antigas.

Serviço

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: A partir das 18h

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Gratuito

26/07 – Zezé di Camargo

Legenda: Show reúne sucessos "raiz" de Zezé Foto: Divulgação

O sertanejo traz a Fortaleza o show “Zezé di Camargo Rústico”, projeto em que resgata a essência "de homem do campo, do amante das rimas e das noites enluaradas". No repertório, versões repaginadas de “É o amor”, “Saudade bandida” e “Abraça-me”. O evento terá show de abertura do cantor Batista Lima (ex-Limão com Mel).

Serviço

Onde: Marina Park (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas no site Bilheteria Digital

27/07 – Mestre Ambrósio

Legenda: Mestre Ambrósio mistura ritmos como manguebeat, rap e forró Foto: José de Holanda/Divulgação

A banda pernambucana volta a Fortaleza com a turnê que celebra os 30 anos de história. No repertório, fãs podem esperar sucessos dos álbuns Mestre Ambrósio (1996), Fuá na casa de Cabral (1999) e Terceiro samba (2001), além do novo single Pela janela (2024). O show de abertura é do grupo cearense Fulô de Aurora.

Serviço

Onde: Anfiteatro Sérgio Motta - Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 19h30

Ingresso solidário: 1kg de alimento não perecível (exceto sal)

Mais informações: @dragaodomar

27/07 – Urias

Legenda: Urias começou a carreira musical em 2019, com o single "Diaba" Foto: Divulgação

Após adiar o show que faria em maio deste ano, a cantora mineira Urias chega à Capital com apresentação inédita do álbum Her Mind (2023), que tem feito sucesso pelos festivais do País.

Serviço

Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Horário: Abertura dos portões às 17h / Início do evento às 20h30

Ingressos: Valores variam entre R$ 80 e R$ 180 | Vendas no site OutGo

Mais informações:

30/07 – Ednardo

Legenda: Recentemente, Ednardo lançou EP com gravações inéditas Foto: Thiago Gadelha

No ano em que celebra 79 anos de vida, Ednardo também celebra os 50 anos de carreira com o show especial "Ednardo - 50 Anos de Canções". No repertório, clássicos como "Beira Mar", "Longarinas", "Pavão Mysterioso", entre outros sucessos.

Serviço

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia-entrada) + doação de 1kg de alimento não perecível para a campanha Ceará Sem Fome

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Agosto

03/08 – Forfun

Legenda: Forfun faz turnê de reencontro com formação original Foto: Divulgação

Quase uma década após o fim da banda que fez grande sucesso nos anos 2000, os quatro integrantes da formação original se reuniram para a esperada turnê de reencontro. O show "Nós" deve reunir hits de todas as fases da banda, de Das pistas de skate às pistas de dança (2003) a Nu (2014).

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: 21h

Ingressos: Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Eventim

Mais informações: @iguatemihall

10/08 – Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá

Legenda: Turnê dos músicos passa por Fortaleza em agosto Foto: Divulgação

Os músicos chegam a Fortaleza para um show especial da fase final da turnê "As V Estações", que celebra a discografia da banda Legião Urbana. No repertório, interpretações emocionantes das canções dos discos Quatro Estações (1989) e V (1991).

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h

Ingressos: R$ 260 (inteira) / R$ 150 + 1kg de alimento não-perecível (solidário) / R$ 130 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

11/08 – Day Limns

Legenda: Cantora Day Limns apresenta o álbum "Vênus≠Netuno" Foto: @solmostarda/Divulgação

A cantora e compositora goiana se tornou conhecida ao participar do The Voice Brasil em 2017 e hoje brilha na cena de pop rock do País. No repertório, os fãs cearenses poderão ouvir pela primeira vez versões ao vivo das canções de Vênus≠Netuno (2023), além dos sucessos de Bem-vindo ao clube (2021).

Serviço

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Horário: 20h

Ingressos: Valores variam entre R$ 50 e R$ 60 | Vendas na bilheteria do teatro e no site Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

15 e 16/08 – Oswaldo Montenegro

Legenda: Show celebra 50 anos de carreira do artista Foto: Daniela Santos/Divulgação

O músico carioca traz à Capital a turnê “Celebrando 50 Anos de Estrada”, que passeia por diversos clássicos que emocionaram gerações, como "A lista", "Intuição" e "Bandolins", além de canções mais recentes, como "Lembrei de nós". As duas apresentações contam ainda com a presença da flautista Madalena Salles e do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei.

Serviço

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Horário: 20h30

Ingressos: Valores variam entre R$ 80 e R$ 130 | Vendas na bilheteria do teatro e no site Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

17/08 – Festival das Antigas

Legenda: Mastruz com Leite é uma das bandas que irá se apresentar no Festival das Antigas Foto: Reprodução/Instagram

Reunindo atrações que fizeram história no forró cearense, o festival promete resgatar memórias e animar os fãs. Se apresentam as bandas Mastruz com Leite, Limão com Mel, Magníficos, Desejo de Menina, Tropykália, Felipão e Forró Moral, Forró Sacode, Brasas do Forró e Forró Balancear.

Serviço

Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 20h

Ingressos: R$ 140 (inteira) / R$ 90 + 1kg de alimento (solidário) / R$ 70 (meia-entrada) | Vendas no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @festivaldasantigasoficial

17/08 – Joelma

Legenda: Joelma traz sucessos para a Capital Foto: Reprodução/Instagram

Após alguns meses afastada dos palcos, a paraense já está na estrada novamente e trará a turnê "Isso é Calypso" para Fortaleza pela primeira vez, com hits que marcaram época, do início da banda que fez história na música brasileira à carreira solo.

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h30

Ingressos: R$ 240 (inteira) / R$ 150 + 1kg de alimento não-perecível (solidário) / R$ 120 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

24 e 25/08 – Festival Zepelim

Legenda: Marina Sena, Seu Jorge e Pabllo Vittar são headliners do Zepelim Foto: Divulgação / Gabriel Renné

Em dois dias de festa, a terceira edição do Zepelim irá reunir nomes grandes do pop, rap, rock e muito mais. Até agora, foram confirmados no line-up do festival: Seu Jorge, Marina Sena, BaianaSystem, Banda Uó, Pabllo Vittar, Fresno, Céu, Yago Oproprio, Rael e Os Garotin.

Serviço

Onde: Marina Park (av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: Valores variam entre R$ 175 e R$ 616 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @festivalzepelim

Setembro

14/09 – Buteco Despedida

Legenda: Sertanejo trará show "Buteco Despedida" para a Capital Foto: Reprodução/Instagram

Se despedindo do projeto Buteco, o sertanejo Gusttavo Lima se apresenta no estacionamento da Arena Castelão junto a convidados especiais. O festival, que começou em 2018, já passou por 47 cidades brasileiras e conta com mais de 100 apresentações.

Serviço

Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Horário: Abertura dos portões às 20h

Ingressos: Valores variam entre R$ 130 e R$ 600 | Vendas no site Baladapp

Mais informações: @buteco

14/09 – Humberto Gessinger

Legenda: Além da carreira solo, Gessinger é conhecido pelo trabalho no grupo Engenheiros do Hawaii Foto: Fernando Bartmann/Divulgação

Um dos grandes nomes do pop rock brasileiro, Humberto Gessinger volta à Praça Verde com seu álbum mais recente, "Quatro Cantos de um Mundo Redondo" (2023), o quarto da carreira solo. O disco traz sucessos recentes como "Fevereiro 13" e "No delta dos rios".

Serviço

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: Abertura dos portões às 20h / Início do evento às 22h30

Ingressos: Valores variam entre R$ 100 e R$ 240 | Vendas no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @1gessinger

15/09 – Dance of Days

Legenda: A banda paulista Dance of Days Foto: Divulgação

Banda de rock independente que fez grande sucesso nos anos 2000, o Dance of Days fará um show especial em celebração aos 20 anos do álbum A Valsa de Águas Vivas (2004), com o repertório na íntegra. A apresentação terá ainda blocos de canções dos primeiros álbuns do grupo, como A História Não Tem Fim (2001) e Coração de Troia (2002).

Serviço

Onde: Vibe 085 Pub

Horário: 20h

Ingressos: R$ 60 | Vendas no site Bilheteria Digital

Mais informações:

20/09 – Samuel Rosa

Legenda: Samuel Rosa lança novo álbum em Fortaleza Foto: Lorena Dini/Divulgação

Conhecido pelos mais de 30 anos à frente do Skank, o cantor, compositor e guitarrista Samuel Rosa chega a Fortaleza com uma turnê inédita. No repertório, músicas como "Ainda gosto dela" e "Noites de um verão qualquer", além das esperadas faixas de seu primeiro álbum solo, Rosa, lançado no último dia 27 de junho.

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h30

Ingressos: R$ 260 (inteira) / R$ 180 + 1kg de alimento (ingresso solidário) / R$ 130 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

28/09 – Zeca Pagodinho

Legenda: Turnê celebra 40 anos de carreira do sambista Foto: Guto Costa/Divulgação

O ano é de comemoração para um dos maiores nomes da música brasileira: em 2024, Zeca Pagodinho celebra 65 anos de vida e 40 de carreira com uma turnê que reúne todas as fases e os maiores sucessos das últimas quatro décadas. O show em Fortaleza é o primeiro de uma série de apresentações no Nordeste.

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h30

Ingressos: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Digital

Mais informações: @iguatemihall

Outubro

19/10 – Numanice

Legenda: Ludmilla volta à capital cearense em outubro Foto: Steff Lima/Divulgação

A terceira turnê do fenômeno Numanice , projeto de pagode da cantora Ludmilla, chega a Fortaleza em outubro, trazendo repertório atualizado com sucessos como "Maliciosa", "Saudade da gente" e "Falta de mim". O local da apresentação e a data de início das vendas ainda serão divulgados.

Serviço

Onde: A definir

Ingressos: Vendas gerais serão anunciadas em breve, nas redes sociais e no Sympla

Mais informações: @ludmillanumanice

20/10 – Lulu Santos

Legenda: Lulu Santos celebra 70 anos com turnê Foto: Jorge Bispo/Divulgação

O músico vem à Capital com a turnê "Barítono", uma celebração aos 70 anos de vida e oportunidade para revisitar clássicos como "Tempos modernos", "O último romântico" e "Tudo azul".

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h30

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

Novembro

03/11 – Festival Eu Quero Rock

Legenda: CPM 22 e Di Ferrero são headliners do Eu Quero Rock Foto: Divulgação

Chegando ao calendário de eventos da Cidade com o intuito de resgatar a nostalgia do rock dos anos 2000, a primeira edição do festival Eu Quero Rock terá cinco atrações: CPM 22, Di Ferrero, Hateen, Backdrop Falls e uma banda que ainda será divulgada.

Serviço

Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Horário: A partir das 17h

​Ingressos: Valores variam entre R$ 120 e R$ 340 | Vendas nas lojas Galery Tattoo Rio (RioMar Fortaleza), Jazigo Loja & Distro e Planet CDs e no site Bilheto

Mais informações: @eu_quero_rock_

09/11 – Aviões Fantasy

Legenda: Xand Avião comanda primeira edição gratuita do Aviões Fantasy em 2024 Foto: Lucas Facundo/Divulgação

Pela primeira vez, a famosa festa de forró de Xand Avião será realizada gratuitamente, no Aterro da Praia de Iracema. O forrozeiro contou que o objetivo é realizar a maior festa à fantasia do mundo, para ser catalogada no Guiness Book.

Serviço

Onde: Praia de Iracema

Mais informações: @avioesfantasy

09/11 – Festival We Will Rock You

Legenda: Biquini e Titãs são atrações do We Will Rock You Foto: Divulgação

Com line-up enxuto, o festival We Will Rock You apostou em grandes nomes do rock nacional como headliners: Titãs e Biquini. As duas bandas prometem uma noite de grandes hits para públicos de todas as idades.

Serviço

Onde: Barraca Santa Praia (Av. Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo)

Horário: 22h

Atrações: Titãs e Biquini

​Ingressos: Valores variam entre R$ 120 e R$ 340 | Vendas no site Bilheteria Digital

Mais informações: @lanproducoes

15/11 – Leonardo

Legenda: Leonardo se apresenta no Iguatemi Hall Foto: Divulgação

Cantando sucessos que marcou gerações, o sertanejo chega a Fortaleza com um repertório cheio de clássicos, em um passeio pelos 40 anos de carreira.

Serviço

Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h30

Ingressos: R$ 260 (inteira) / R$ 200 + 1kg de alimento não-perecível (solidário) / R$ 130 (meia-entrada) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

16/11 – Caetano e Bethânia

Legenda: Turnê de Caetano e Maria Bethânia passa por Fortaleza no fim do ano Foto: Divulgação

Na esperada turnê inédita, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia interpretam seus maiores sucessos e prometem emocionar públicos de todas as idades.

Serviço

Onde: Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Horário: 21h

Ingressos: Vendas pelo site Ticketmaster

Dezembro

07/12 – Jorge e Mateus

Legenda: Dupla trará turnê comemorativa para Fortaleza no fim do ano Foto: Divulgação

Os sertanejos apresentam a turnê Único, que celebra os 18 anos de carreira da dupla e passará por nove cidades brasileiras ao longo deste ano.

14/12 – Massacration e Matanza Ritual

Legenda: Bruno Sutter, do Massacration, e o Matanza Ritual Foto: Paulo Borges/Toca Cultural / Reprodução/Instagram @matanzaritual

Em dezembro, dois nomes conhecidos do rock nacional dos anos 2000 se unem para um encontro nostálgico e cheio de riffs pesados: o grupo de heavy metal Massacration, que se tornou conhecido pelo humorístico Hermes & Renato, apresenta sua Mata & Amassa The Crazy World Tour, e o Matanza Ritual, liderado pelo ex-vocalista do Matanza, Jimmy London, que traz clássicos da história da banda.

Serviço

Onde: Complexo Armazém (rua Almirante Jaceguai, 19 - Centro)

Horário: 20h

Ingressos: Valores variam entre R$ 100 e R$ 240 | Vendas nas lojas Planet CDs, Jazigo Loja e Gallery Tattoo (Riomar Papicu) e no site Bilheto

Mais informações: