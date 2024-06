Banda Hateen faz show em Fortaleza em novembro, no festival 'Eu Quero Rock'

A banda Hateen, um dos grandes nomes do rock nacional e da cena emo dos anos 2000, se apresenta em Fortaleza no dia 3 de novembro, no festival Eu Quero Rock, no Pirata Bar. A informação foi confirmada ao Verso com exclusividade pela organização do evento, que também terá shows de CPM 22, Di Ferrero e da banda cearense Backdrop Falls.

A última passagem da banda paulista pela capital cearense foi em fevereiro de 2019, no Quintura RockFest. Segundo Fabrício Moreira, produtor e idealizador do Eu Quero Rock, outra banda de alcance nacional ainda deve ser anunciada em breve. Os ingressos para o evento já estão à venda.

Formado na cena independente da capital paulista em 1994, o Hateen lançou o primeiro disco, "Hydrophobia", em 1996, mas ganhou alcance nacional apenas alguns anos depois, com o álbum "Procedimentos de Emergência", lançado em 2005 e considerado um dos primeiros álbuns de emocore do Brasil. O trabalho reúne sucessos como "1997", "Quem já perdeu um sonho aqui?" e "Inferno pessoal".

Atualmente, a banda é formada pelo vocalista e guitarrista Rodrigo Koala – também responsável por compor hits para outras bandas, como CPM 22, NZ Zero e Tihuana –, o guitarrista Fábio Sonrisal, o baixista Leon Nascimento e o baterista Rodrigo Montorso.

Festival deve se tornar anual

A primeira edição do "Eu Quero Rock" surge em meio a um revival dos eventos de rock no Brasil, a exemplo do I Wanna Be Tour, festival de emocore e pop punk que ocorreu em cinco capitais brasileiras em março. Em Fortaleza, só neste ano, são previstos seis festivais voltados para o gênero.

Para Fabrício Moreira, que já realiza o Underground Metal Fest e shows de bandas de diversos subgêneros do rock, a aposta no Eu Quero Rock supre uma demanda nostálgica de shows de bandas que fizeram sucesso nos anos 2000 e 2010. "A ideia é sentir como o pessoal vai reagir, porque o pessoal ainda sente muita falta de eventos como o Ceará Music", explicou o produtor ao Verso.

A ideia, segundo Moreira, é tornar o Eu Quero Rock um festival anual – e, a depender da resposta do público, voltar em 2025 com mais bandas e estrutura.

Serviço

Eu Quero Rock

Quando: 3 de novembro

Horário: A partir das 17h

Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Atrações: Hateen, CPM 22, Di Ferrero e Backdrop Falls

​Ingressos: Pista - R$ 200 (inteira) / R$ 120 (inteira social) / R$ 100 (meia-entrada) | Camarote: R$ 280 (inteira) / R$ 150 (inteira promocional - limitado) / R$ 140 (meia-entrada) | Vendas nas lojas Galery Tattoo Rio (RioMar Fortaleza), Jazigo Loja & Distro e Planet CDs e no site Bilheto

Mais informações: @eu_quero_rock_