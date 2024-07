CAPTEI: Vanderson Aquino anfitriona encontro exclusivo com João Adibe Marques

Na tarde de quarta-feira, 03, com vista privilegiada para o Parque do Cocó, o 25º andar da residência de Anderson Aquino, founder do Grupo Mentore foi o lugar estratégico para um encontro exclusivo com a presença do CEO da Cimed, terceira maior farmacêutica do país em volume de vendas, João Adibe Marques.

Legenda: Vanderson Aquino, André Farias e João Adibe Marques Foto: LC Moreira

O private lunch reuniu empresários locais e membros da imprensa para discutir a importância do Nordeste para a Cimed e a necessidade de estreitar laços com empreendedores da região.

Legenda: Bárbara Moraes, Vanderson Aquino, João Adib e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Andrey Aguiar, Otílio Ferreira, Mário e Pedro Queirós Foto: LC Moreira

Durante o evento, coletiva para a imprensa. Conduzido por André Farias (CEO Experience Club Nordeste), João Adibe Marques compartilhou sua experiência sobre o potencial de negócios no Brasil e ressaltou a importância de abrir caminhos, conexões e colaborações com os empresários locais. Contou, também, brevemente, sobre sua dinâmica com grupos de trabalho, estímulo do time, saúde mental e investimento na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Ele tem uma energia de esportista, espírito competidor e é focado em recordes. Olha no olho. Firme.

Legenda: João Adibe Marques e André Farias Foto: LC Moreira

Legenda: João Adibe Marques Foto: LC Moreira

Entre os convidados estavam Salmito Filho, representando o governador do estado; o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, Diego Villar, Pedro Meneleu, Mário Queirós, destacando a diversidade e relevância dos presentes.

Legenda: Salmito Filho, João Adibe Marques, André Farias e Vanderson Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista, João Adibe Marques e André Farias Foto: LC Moreira

Vanderson Aquino e Bárbara Moraes abriram as portas de sua residência para uma tarde sem ressalvas. Todos os detalhes cuidadosamente pensados para oferecer o melhor aos convidados. Willfridy Mendonça foi responsável pelo party design da ocasião, garantindo mais beleza ao cenário do elegante apê, além de um suporte para que a recepção estivesse impecável. Arranjos com girassóis e sementes trouxeram um toque especial ao evento, que também contou com um buffet de refinadíssimo do La Maison. Volantes e mesa posta com sofisticação ímpar. Brindes com taças de cristal. Voz e violão de Marcos Lessa e Eduardo Holanda. Único. Enfim, foi uma tarde elegante e sofisticada, refletindo a leveza dos anfitriões.

Legenda: Bárbara Moraes e Vanderson Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Willfridy Mendonça e Izabel Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa e Eduardo Holanda Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Bárbara Moraes, Vanderson Aquino e João Adibe Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino e Salmito Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista, João Adibe Marques e André Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Mário e Pedro Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Otílio Ferreira e Vanderson Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino, Diego Villar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Bárbara Moraes e Gaída Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Vanderson Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino e Pedro Meneleu Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Natale e Vanderson Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Pablo Guterres Foto: LC Moreira

Legenda: Andrey Aguiar e Fabiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara e Nathan Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Deda Coelho, Zé Pinto Filho e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Willlfridy Mendonça e Vanderson Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino, Flávia Brito, Claudênia Régia e Cláudio Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Claudênia Régia e Cláudio Junior Foto: LC Moreira

Legenda: David Rodrigues, Mário e Pedro Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Neves, Fabiano e Marcelo Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldo Plutarco, Deda Coelho e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Apolinário e Enio Ellery Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Verônica Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino e Sávio Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino e Eduardo Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino, Caroline e Paulo Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Ferreira Junior e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Freire, Zé Pinto Filho e Diego Villar Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Pedro Porcelini e Diego Villar Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino e Gisela Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Filho, Jeritza Gurgel e Edson Ferreira Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Artur Ramos, Vanderson Aquino, Júlia Albuquerque e Marcos Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaella Fonseca e Clara Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldo Plutarco, Deda Coelho, Vanderson Aquino, Zé Pinto Filho e Fabiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino, João Adibe Marques e André Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderson Aquino, João Adibe Marques e André Farias Foto: LC Moreira