Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da Zona de Risco após prova ser cancelada?

Fernando, Rambo e Any estão na oitava Zona de Risco em A Grande Conquista 2, da Record TV. A formação foi mantida, nessa quarta-feira (3), após o cancelamento da Prova da Virada realizada pelo trio. A dinâmica, vencida por Rambo, acabou sendo suspensa, pois a produção do reality show constatou que ele se beneficiou de uma das perguntas da atividade.

Antes da apresentadora Raquel Sheherazade anunciar a decisão, Any e Fernando reclamaram da situação e acusaram o colega de "se fazer de desentendido para se beneficiar" e de trapacear.

Quando venceu a dinâmica, Rambo se livrou temporariamente da Zona de Risco e escolheu Hadad para ocupar seu lugar. A nova formação da berlinda chegou a ser mantida por cerca de 1 hora, até o programa anunciar o cancelamento e decidir manter a formação inicial do trio de eliminação.

Agora, o público decide quem do trio será eliminado. O menos votado sairá da atração nesta quinta-feira (4). Abaixo, revele quem você deseja que permaneça no programa.

O que aconteceu na Prova da Virada

Nesta semana, a dinâmica exigiu memória, inteligência e sorte de Rambo, de Any e de Fernando, que tiveram que preencher lacunas do tempo sobre acontecimentos marcantes. As perguntas envolveram diversos temas, como esporte, cultura pop, história etc.

Na rodada decisiva, Rambo escolheu a categoria diversos e o questionamento foi sobre quando o jogo GTA V foi lançado. Após ele hesitar na resposta, Rachel Sheherazade brincou que o filho saberia a informação. Então, o ator perguntou a idade do jovem e ela respondeu que o herdeiro tinha 16 anos. Depois, a jornalista afirmou que não sabia há quanto tempo o garoto jogava o game.

Com a resposta da comunicadora, Rambo disse que a versão do jogo havia sido lançada em 2013, acertando não só período como o ano e, na sequência, eliminou os demais concorrentes ao escolher as gavetas que tinham suas ampulhetas.

Ao anunciar a suspensão, Sheherazade lamentou o caso e se desculpou pelo programa. "Em nome da produção, peço desculpas a você aí de casa e, a partir de agora, a votação está aberta. Contem com o voto do público, da torcida de todos vocês", disse.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na terça-feira (2), as donas da mansão, Any e Lizi, entraram em consenso e indicaram Rambo.

Antes de iniciar a votação na dupla de super-poderosas, Taty Pink, por vencer o poder no Faro, teve que abrir a caixinha e descobriu que teria que votar abertamente nessa etapa. Ela escolheu Lizi.

Entre as donas, Any foi a mais votada e pegou o segundo lugar da berlinda. Já no cara a cara, Fernando recebeu o maior número de indicações e fechou o trio preliminar da Zona de Risco.

Nessa quarta-feira, Rambo venceu a Prova da Virada e indicou Hadad para seu lugar. No entanto, cerca de uma hora após, a dinâmica foi cancelada e a formação original da berlinda foi mantida pelo programa.