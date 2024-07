Ex-assistente de Geraldo Luís chama apresentador de 'monstro' após demissão

Alline Alves, ex-assistente de Geraldo Luís, detonou o apresentador do Ultra Show, programa da RedeTV!. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a modelo afirmou que por trás das câmeras o jornalista é um 'monstro'.

O caso veio à tona após Alline responder no Instagram um seguidor que perguntou o motivo de sua saída do programa. “O que o Geraldo te fez para você querer sair? Se for algo grave, você não pode ficar calada”, questionou o internauta.

Veja também Zoeira Mingau deve passar por nova cirurgia dez meses após acidente, diz amigo Zoeira Marina Sena e Juliano Floss assumem relacionamento com beijão em foto

Aline respondeu: “Tudo tem a hora certa. O que eu falei ali foi só elogio. É um pouco do que ele é, onde todo mundo acha que ele é um querido. Desligou as câmeras, ele é um monstro”. “Eu sei coisas bem mais graves mesmo, mas terá o momento certo [de falar]. Não será agora”, declarou.

DEMISSÃO DE ALLINE ALVES

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, Aline Alves foi demitida no dia 26 de junho após Geraldo Luís dar em cima da assistente e ela recusar as investidas. O apresentador teria feitos diversos convites para Alline ir para a casa dele para “tomar um vinho” e "tomar um banho de banheira”. Ele também mandava mensagens insistentes.

Fontes ouvidas pelo jornalista afirmam que após as negativas da assistente, o apresentador passou a tratar Alline com desdém. “Geraldo mal olhava na cara dela em pleno palco”, disse uma pessoa que não foi identificada.

A RedeTV! declarou que “toda denúncia é apurada rigorosamente pelo departamento de Compliance e são adotadas medidas cabíveis diante de qualquer irregularidade ou conduta inadequada, que violem os princípios éticos da empresa” e que “o processo é conduzido sob confidencialidade”.