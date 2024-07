Mingau deve passar por nova cirurgia dez meses após acidente, diz amigo

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, deve passar por uma nova cirurgia, 10 meses após ser baleado na cabeça. O vocalista da banda Ultraje a Rigor, Roger Moreira, informou que o amigo está bem de saúde e revelou que o procedimento cirúrgico acontecerá no próximo dia 13 de julho.

O músico foi baleado em 2 de setembro de 2023 e enfrenta as sequelas do acidente. Segundo Roger, Mingau terá que colocar uma prótese no crânio. Ele já passou por outros procedimentos para retirar a bala e estilhaços de vidro.

"Ele vai colocar uma prótese, pois ainda está com a cabeça afundada. Então vão colocar essa prótese no crânio dele, e isso deve ajudá-lo a se recuperar. No momento, ele não pode nem se mexer direito porque ele está com algo como se fosse um moleira de bebê. Tá um 'fundo'", detalhou o amigo de Mingau.

O cantor também comentou sobre como Mingau se comunica, com leves acenos de cabeça. "Foram várias cirurgias para retirar os cacos do cérebro. Mas, no momento, ele está com a traqueostomia. A gente não sabe se ele fala ou não, não sabemos se ele entende ou não… Ele reage, dá risadas, chora", continuou.

Moreira explicou que o baixista não consegue se movimentar nem falar direito devido a uma traqueostomia. "Ele só mexe a cabeça. Então a gente espera que, depois de colocarem a prótese no crânio, ele possa fazer mais fisioterapia. Já tentaram tirar a traqueostomia, mas deu infecção", contou.

"No geral, a gente não sabe [se Mingau vai voltar a falar]… Ele está vivo, bem de saúde e tal, mas com a traqueostomia e com um buraco no crânio. A situação é essa, está meio ruim, parado", finalizou Roger Moreira.

RELEMBRE O CASO

Em setembro de 2023, Mingau foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, após ter o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras. Quatro meses depois, ele recebeu alta do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As investigações da Polícia apontam que o crime teria sido cometido por traficantes que comandam a região. O caso ocorreu no trajeto com destino à São Paulo, ele estava próximo à Praça do Ovo. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

“O inquérito foi relatado e encaminhado à Justiça. Os agentes realizam diligências para localizar e prender o último envolvido”, conforme informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). Até o momento, quatro dos cinco suspeitos foram detidos.