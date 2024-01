Baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, tem alta do hospital após quatro meses

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, teve alta do hospital, nesta segunda-feira (8). Rinaldo Oliveira Amaral foi baleado na cabeça, em Paraty, no Rio de Janeiro. O artista seguirá em reabilitação motora e funcional.

"Durante o período de internação na unidade, onde deu entrada no dia 3/9/2023, o paciente recebeu toda a assistência multiprofissional necessária e passou por três procedimentos cirúrgicos. Após tratamento de um quadro infeccioso nos últimos dias, a equipe médica avaliou que havia condições de alta com maior segurança", dizia boletim médico do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, enviado ao g1.

O músico continuará o tratamento em uma clínica. A família, em nota, agradeceu o carinho de fãs e seguidores durante esse momento.

"Ele agora entra em uma nova etapa de reabilitação. Conforme os resultados aparecerem, colocamos amigos e fãs a par", disseram.

O músico Mingau teve o carro alvejado enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro, no início de setembro deste ano.

As investigações da polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região. O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

Pelo menos quatro suspeitos de participarem do crime foram presos, nos dias seguintes. Um homem ainda é procurado pela Polícia.