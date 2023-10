Preso suspeito de envolvimento em ataque a tiros contra Mingau, do Ultraje a Rigor

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, no início deste sábado (14), mais um suspeito de envolvimento no ataque a tiros contra Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor. Pablo William da Silva Mostarda, 29, foi preso em Taubaté, a cerca de 130km da capital paulista.

Segundo a PM relatou ao portal Metrópoles, Pablo estava em uma casa no bairro Chácara Ingrid, região rural de Taubaté, quando foi capturado. Ele tentou resistir à abordagem e fugir, mas acabou sendo detido após o Serviço de Inteligência obter informações sobre seu paradeiro. O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto.

Pablo é o quarto dos cinco suspeitos na tentativa de homicídio contra Mingau. De acordo com a PM, apenas um suspeito ainda está foragido – um homem chamado Hiago.

Relembre o caso

Mingau foi atingido por um tiro na cabeça no último 2 de setembro, quando trafegava de carro com um amigo no bairro Ilha das Cobras, em Paraty (RJ). Inicialmente, o amigo disse às autoridades que os dois estavam indo comprar drogas naquele momento. Depois, mudou discurso, e afirmou que estavam indo a uma lanchonete.

Atualmente, Mingau está em ventilação mecânica e segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.