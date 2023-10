Kayky Brito não quer encontrar Bruno de Luca após acidente, diz colunista

O ator Kayky Brito não deve encontrar o amigo Bruno de Luca por enquanto, segundo apontam informações da revista GQ. A decisão teria sido apoiada pela família do artista, que prefere que ele se recupere completamente e processe as informações do acidente que sofreu em setembro na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Kayky e Bruno estavam confraternizando com amigos em um quiosque da orla da cidade, quando o ator se retirou do local para atravessar a via e acabou atropelado. Kayky sofreu traumatismo craniano e teve várias fraturas pelo corpo, sendo internado em estado grave na madrugada do acidente.

O motorista do veículo envolvido no acidente foi o responsável por prestar socorro ao artista. Enquanto isso, Bruno de Luca, que estava com o amigo minutos antes, saiu do local sem auxiliar nos primeiros socorros.

Vídeo de agradecimento

Após receber alta e seguir para casa, onde está desde a última sexta (6), Kayky fez vídeo agradecendo o motorista e os fãs que enviam mensagens diárias pela recuperação dele. Entretanto, não citou Bruno em nenhum momento.

Informações do colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, apontam que fontes próximas a Kayky alegaram que o ator não deseja priorizar as atitudes do amigo por agora.

Bruno teria tentado contato com a família, mas não obteve retorno positivo para uma visita. O objetivo seria o de garantir a plena recuperação do ator até que ele possa lidar com qualquer tipo de confronto como este.