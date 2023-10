Kayky Brito fala pela 1° vez após grave acidente: 'obrigado ao motorista que salvou minha vida'

O ator Kayky Brito, 34, se pronunciou — pela primeira vez — sobre o estado de saúde após sofrer um acidente no dia 2 de setembro. Ele gravou um vídeo e postou no Instagram nesta terça-feira (10) mostrando que está bem, agradecendo ainda o motorista Diones Coelho da Silva.

"Obrigado todos vocês, meus fãs que mandaram mensagem. Obrigado de coração, eu leio todas as mensagens. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida e que chamou os Bombeiros. Obrigado a minha família. Viver é um milagre. Tô aqui falando e andando até", comentou o ator.

Assista:

Na publicação, Kayky não menciona o amigo Bruno de Luca, que estava com ele na hora do acidente, e não cita a esposa, Tamara Dalcanale.

Kayky Brito Ator Obrigado os bombeiros, minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. O negócio é viver como se não tivesse amanhã porque viver é um milagre

Sequelas do acidente

Ainda em vídeo, Kayky ainda comentou de forma breve sobre as sequelas do acidente. "Lado direito tá um pouco afetado, mas estou aqui falando, estou andando até! Tá tudo bem".

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Veja cena divulgada pela TV Globo:

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, ele foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

Carreira

Legenda: Personagem Zeca, em O Beijo do Vampiro Foto: Reprodução/TV Globo

Kayky Brito tem 34 anos e é irmão da também atriz Sthefany Brito. É pai de Kael, nascido em dezembro de 2021, fruto do relacionamento com a jornalista paranaense Tamara Dalcanale.

Ele ganhou notoriedade, sobretudo na primeira metade da década de 2000, fazendo papéis na TV Globo.

Mas antes disso, participou de campanhas publicitárias na década de 1990 e compôs o elenco da quinta temporada de Chiquititas (2000), no SBT.

Em 2002, em O Beijo do Vampiro, o ator interpretou o jovem Zeca, filho do vampiro Boris (Tarcísio Meira). Já no ano seguinte, em Chocolate com Pimenta, destacou-se como Bernadete, garoto que foi criado como menina até a adolescência.

Também atuou em outros sucessos da TV Globo, como Alma Gêmea (2005), Cobras & Lagartos (2006), Três Irmãs (2008), Passione (2010), Alto Astral (2014) e Verão 90 (2019).

Fora da televisão, atuou no cinema e no teatro. São exemplos "Xuxa Abracadabra” (2003) e “Desenrola” (2010), além da dublagem do live-action “Peter-Pan” (2003).