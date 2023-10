Novas imagens mostram que Bruno de Luca impediu Kayky Brito de beijar mulher antes de acidente; veja

Um vídeo divulgado neste domingo (1º) mostrou o ator Kayky Brito antes de sofrer o atropelamento que o deixaria em estado grave. O artista recebeu alta na sexta-feira (29) e se recupera em casa após ter sofrido múltiplas lesões.

O registro foi obtido pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV, e mostra o ator conversando com o amigo, o também ator Bruno de Luca, e uma mulher. Kayky tenta interagir e beijar o rosto da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo colega.

O programa também exibiu um registro de Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou o artista, momentos após o acidente. Ele é acalmado pela passageira que transportava no momento do atropelamento e por outro homem, que afirma que Kayky estaria bêbado enquanto tentava atravessar a via.

O acidente aconteceu por volta de 1 hora da manhã. Bruno de Luca, que deixou o local logo após o atropelamento, afirmou, em depoimento, que soube que a vítima era o amigo um dia depois do ocorrido.

Na última quarta-feira (27), a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do acidente e disse que Diones não responderá por nenhum crime.

Conforme as investigações, o motorista dirigia abaixo da velocidade permitida, prestou socorro ao ator e fez o possível para evitar o atropelamento. A polícia pedirá o arquivamento do caso, e a conclusão será encaminhada ao Ministério Público.

Bruno de Luca não será indiciado

A Polícia Civil também informou que Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro. De Luca, que estava no local do acidente, foi embora sem prestar socorro ao amigo.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, informado pela assessoria de imprensa do 16ª DP (Barra da Tijuca), ele não será indiciado porque o motorista era quem tinha o dever legal de pedir socorro. Como ele fez isso, qualquer outra pessoa no local fica isenta desta responsabilidade.

Nas redes, Bruno bloqueou os comentários do seu perfil do Instagram após críticas por supostamente não ter prestado ajuda ao amigo.