Influencer Samya Silva é perseguida e morta a tiros ao sair de clube em Teresina; veja o que se sabe

Personalidade conhecida no Piauí, a influenciadora Samya Silva foi morta a tiros, na tarde desse domingo (1º), após ser perseguida por dois homens em uma motocicleta. De acordo com informações do G1, o episódio ocorreu na avenida João XXIII, no bairro São Cristóvão, em Teresina.

Conforme informado pela Guarda Civil Municipal, a vítima e duas amigas estavam em um clube e, ao deixarem o estabelecimento, começaram a ser perseguidas pela dupla. Durante a ação, os suspeitos atiraram, pelo menos, seis vezes contra Samya.

Baleada, a influenciadora não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Os responsáveis pelo crime conseguiram fugir e, até o momento, não foram identificados. As mulheres que acompanhavam Samya não foram feridas e passam bem.

Após a ação, a Polícia Militar foi acionada e deslocou uma equipe até o local, isolando a área. Por enquanto, ainda não se sabe o que provocou o assassinato, mas o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) trabalha na solução do caso.

Com quase 50 mil seguidores no Instagram, Samya Silva era conhecida por compartilhar detalhes de sua rotina nas redes. Nos comentários de suas publicações, dezenas de pessoas lamentaram a morte da influenciadora e prestaram solidariedade à família.